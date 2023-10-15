Валерий Карпин рассказал, когда уйдет из ФК «Ростов»

Сборную России Карпин возглавил в 2021 году. Совмещать эту должность с тренерской работой в «Ростове» он не смог, а потому покинул клуб. После отстранения сборной России от международных соревнований Карпин вернулся в «Ростов» и пока совмещает две должности.