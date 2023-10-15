Валерий Карпин рассказал, когда уйдет из ФК «Ростов»

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что покинет клуб, если сборная России вернется на международную арену. Об этом у тренера уже имеется некая договоренность.
«Когда сборная не была забанена, я тренировал в сборной. Если нас вернут завтра, я уйду из „Ростова“. Есть договоренность», — приводит слова Карпина «Чемпионат».
Сборную России Карпин возглавил в 2021 году. Совмещать эту должность с тренерской работой в «Ростове» он не смог, а потому покинул клуб. После отстранения сборной России от международных соревнований Карпин вернулся в «Ростов» и пока совмещает две должности.
Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о выгорании Валерия Карпина.