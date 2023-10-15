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Published Сегодня, 17:40

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Updated Сегодня, 17:42

После возвращения сборной России на международную арену Карпин покинет "Ростов"

Валерий Карпин рассказал, когда уйдет из ФК «Ростов»

15 октября 2023, 17:40
Фото: ФК "Ростов"
После возвращения сборной России на международную арену Карпин покинет "Ростов"
После возвращения сборной России на международную арену Валерий Карпин, вероятно, покинет футбольный клуб «Ростов», об этом он заявил СМИ.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что покинет клуб, если сборная России вернется на международную арену. Об этом у тренера уже имеется некая договоренность.

«Когда сборная не была забанена, я тренировал в сборной. Если нас вернут завтра, я уйду из „Ростова“. Есть договоренность», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

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Сборную России Карпин возглавил в 2021 году. Совмещать эту должность с тренерской работой в «Ростове» он не смог, а потому покинул клуб. После отстранения сборной России от международных соревнований Карпин вернулся в «Ростов» и пока совмещает две должности.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о выгорании Валерия Карпина.

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