Житель Ростова выбросил с балкона холодильник и ушел по своим делам

Posted 15 октября, 05:05
Published 15 октября, 05:05
Modified 15 октября, 05:14
Updated 15 октября, 05:14
Очевидцы рассказали, что горожанин по неизвестной причине вытащил на балкон холодильник, после чего поднял его и перекинул через ограждение. В результате техника пролетела четыре этажа и приземлилась на газон.
По словам ростовчан, происшествие случилось в ЖК «Соловьиная роща». После этого владелец холодильника вернулся в квартиру и занялся своими делами, на балконе его больше не видели.
Что именно стало мотивом такого поступка, остается загадкой. Некоторые пользователи в комментариях начали шутить на эту тему, а другие заявили об опасности этого поступка.
«Это новый вид диеты. Чтобы по ночам не есть», — пошутили пользователи в комментариях.