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Posted 15 октября, 05:05

Published 15 октября, 05:05

Modified 15 октября, 05:14

Updated 15 октября, 05:14

Житель Ростова выбросил с балкона холодильник и ушел по своим делам

Житель Ростова выбросил с балкона холодильник и ушел по своим делам

15 октября 2023, 05:05
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону местный житель выбросил с четвертого этажа холодильник, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Очевидцы рассказали, что горожанин по неизвестной причине вытащил на балкон холодильник, после чего поднял его и перекинул через ограждение. В результате техника пролетела четыре этажа и приземлилась на газон.

Фото: Это Ростов

По словам ростовчан, происшествие случилось в ЖК «Соловьиная роща». После этого владелец холодильника вернулся в квартиру и занялся своими делами, на балконе его больше не видели.

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Что именно стало мотивом такого поступка, остается загадкой. Некоторые пользователи в комментариях начали шутить на эту тему, а другие заявили об опасности этого поступка.

«Это новый вид диеты. Чтобы по ночам не есть», — пошутили пользователи в комментариях.

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