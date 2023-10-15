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Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Жители нескольких домов в Ростове с лета вынуждены жить без горячей воды

Жители Ростова массово жалуются на отсутствие горячей воды

15 октября 2023, 16:42
Фото: pxhere.com
Жители нескольких домов в Ростове с лета вынуждены жить без горячей воды
Жители нескольких сотен домов в Ростове с лета вынуждены жить без горячей воды, свои жалобы они оставляют в социальных сетях под постами администрации города.

В Ростове 11 октября официально стартовал отопительный сезон. Теплоснабжение поступило не только в социальные учреждения, но и в большинство многоквартирных домов. При этом в некоторые дома города отопление до сих по не подается.

Тем временем жители Ростова жалуются, что у них не только нет отопления, но и горячей воды. Ее отключили еще в начале лета во время гидравлических испытаний.

«Дайте горячую воду на Извилистой, 19, мало того что пол лета сидели без горячей воды, так вы и осенью нас ее лишаете. Отопления нет, горячей воды нет, то есть люди должны ходить грязные и замерзшие, шик», «Для кого утро доброе, а у кого нет горячей воды.
Дайте горячую воду на проспект Нагибина, 5», — пишут в социальных сетях ростовчане.

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Отметим, что больше всего жалоб поступает именно от жителей улицы Извилистой. Там без воды и тепла остаются несколько тысяч человек. Они добавляют, что ремонтом оборудования и трубопроводов коммунальные службы не занимаются.

Власти города на комментарии ростовчан никак не отвечают. Отсутствие горячей воды не комментируют и «Ростовские тепловые сети».

Однако там заявляли, что подача отопления в дома ростовчан может затянуться на две недели. Ситуацию связали со скоростью заполнения труб и необходимостью корректировки гидравлических параметров.

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