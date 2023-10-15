Жители Ростова массово жалуются на отсутствие горячей воды

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Ростове 11 октября официально стартовал отопительный сезон. Теплоснабжение поступило не только в социальные учреждения, но и в большинство многоквартирных домов. При этом в некоторые дома города отопление до сих по не подается.
Тем временем жители Ростова жалуются, что у них не только нет отопления, но и горячей воды. Ее отключили еще в начале лета во время гидравлических испытаний.
«Дайте горячую воду на Извилистой, 19, мало того что пол лета сидели без горячей воды, так вы и осенью нас ее лишаете. Отопления нет, горячей воды нет, то есть люди должны ходить грязные и замерзшие, шик», «Для кого утро доброе, а у кого нет горячей воды.
Дайте горячую воду на проспект Нагибина, 5», — пишут в социальных сетях ростовчане.
Отметим, что больше всего жалоб поступает именно от жителей улицы Извилистой. Там без воды и тепла остаются несколько тысяч человек. Они добавляют, что ремонтом оборудования и трубопроводов коммунальные службы не занимаются.
Власти города на комментарии ростовчан никак не отвечают. Отсутствие горячей воды не комментируют и «Ростовские тепловые сети».
Однако там заявляли, что подача отопления в дома ростовчан может затянуться на две недели. Ситуацию связали со скоростью заполнения труб и необходимостью корректировки гидравлических параметров.