Жители Ростова массово жалуются на отсутствие горячей воды

«Дайте горячую воду на Извилистой, 19, мало того что пол лета сидели без горячей воды, так вы и осенью нас ее лишаете. Отопления нет, горячей воды нет, то есть люди должны ходить грязные и замерзшие, шик», «Для кого утро доброе, а у кого нет горячей воды.

Дайте горячую воду на проспект Нагибина, 5», — пишут в социальных сетях ростовчане.