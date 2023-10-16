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Актер Безруков наловил на палку ведро окуней в Ростове-на-Дону

Актер Безруков наловил на палку ведро окуней в Ростове-на-Дону

16 октября 2023, 05:30
Фото: 1MI
Актер Сергей Безруков, который участвует в съемках фильма в Ростове-на-Дону, наловил большое количество рыбы, говорится в его Telegram-канале.

Артист приехал в донскую столицу вместе со своей командой для съемок киноленты. В своих соцсетях он постоянно показывает то, что происходит на съемочной площадке, а также свое времяпрепровождение.

Так, во время перерыва актер взял палку, намотал на нее леску и решил немного порыбачить. В итоге он поймал несколько окуней.

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Через некоторое время Безруков попробовал порыбачить на удочку, а уловом оказались караси, которые еле поместились в ведро. Сам актер не скрывал радости о того, что ему удалось наловить большое количество рыбы.

Фото: Сергей Безруков - ТГ

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