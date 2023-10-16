Актер Безруков наловил на палку ведро окуней в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Артист приехал в донскую столицу вместе со своей командой для съемок киноленты. В своих соцсетях он постоянно показывает то, что происходит на съемочной площадке, а также свое времяпрепровождение.
Так, во время перерыва актер взял палку, намотал на нее леску и решил немного порыбачить. В итоге он поймал несколько окуней.
Через некоторое время Безруков попробовал порыбачить на удочку, а уловом оказались караси, которые еле поместились в ведро. Сам актер не скрывал радости о того, что ему удалось наловить большое количество рыбы.
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