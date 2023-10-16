Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В документе говорится об отсутствии других вариантов строительства дороги регионального значения. Поэтому придется изъять земельные участки и расположенные на них строения.
Все объекты недвижимости и землю предстоит оценить, после чего выплатить владельцам компенсацию. А далее все постройки снесут для строительства дороги.
Участки расположены на нескольких улицах Ростова, в том числе Набережной, Всесоюзная, 30-летия Октября, в переулке Урицкого. Некоторые из них принадлежат физлицам, другие — компаниям.
Добавим, что с владельцами земли подпишут специальные соглашения.
Ранее стало известно, что власти в Ростове-на-Дону решили изъять участок рядом с крупным ТРЦ на Нариманова.