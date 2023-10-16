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Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону

Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону

16 октября 2023, 12:58
Фото: donland.ru
Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону
В Ростовской области предстоит изъявить около 90 участков для строительства Западной хорды, следует из распоряжения правительства региона.

В документе говорится об отсутствии других вариантов строительства дороги регионального значения. Поэтому придется изъять земельные участки и расположенные на них строения.

Все объекты недвижимости и землю предстоит оценить, после чего выплатить владельцам компенсацию. А далее все постройки снесут для строительства дороги.

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Участки расположены на нескольких улицах Ростова, в том числе Набережной, Всесоюзная, 30-летия Октября, в переулке Урицкого. Некоторые из них принадлежат физлицам, другие — компаниям.

Добавим, что с владельцами земли подпишут специальные соглашения.

Ранее стало известно, что власти в Ростове-на-Дону решили изъять участок рядом с крупным ТРЦ на Нариманова.

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