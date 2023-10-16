Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области

«В атмосферу и почву попадает огромное количество продуктов сгорания, вдобавок это тепловой выброс. У нас уже очень давно есть эффективная система уничтожения мусора, которую придумали в Советском Союзе. Отходы нужно просто обдать водяным паром, разогретым до 2000 градусов по Цельсию. Это разлагает абсолютно любой тип отходов», — рассказывает эколог.