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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области

Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области

16 октября 2023, 13:39
Фото: 1MI
Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области
Основная проблема переработки мусора заключается в том, что ее пытаются сделать более экономичной, чем экологичной, заявил ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Напомним, в начале октября стало известно, что Ростовская область получит из госказны 81,4 миллиона рублей на ликвидацию свалок.

Как отмечает эксперт, практика сжигания отходов должна уйти в прошлое. Во-первых, считает Дмитрий Брыканов, это наносит огромный вред окружающему миру, а во-вторых, это не самый экономически выгодный способ ликвидации мусора.

«В атмосферу и почву попадает огромное количество продуктов сгорания, вдобавок это тепловой выброс. У нас уже очень давно есть эффективная система уничтожения мусора, которую придумали в Советском Союзе. Отходы нужно просто обдать водяным паром, разогретым до 2000 градусов по Цельсию. Это разлагает абсолютно любой тип отходов», — рассказывает эколог.

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Полученную шлаковую массу впоследствии можно использовать для производства стройматериалов.

«Плюс такого метода переработки в том, что он выбрасывает в атмосферу только водяной пар, а все продукты переработки оседают», — добавляет Дмитрий Брыканов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанка заявила о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Свалка#Мусорная свалка#Переработка отходов#Переработка
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