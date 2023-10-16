Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Напомним, в начале октября стало известно, что Ростовская область получит из госказны 81,4 миллиона рублей на ликвидацию свалок.
Как отмечает эксперт, практика сжигания отходов должна уйти в прошлое. Во-первых, считает Дмитрий Брыканов, это наносит огромный вред окружающему миру, а во-вторых, это не самый экономически выгодный способ ликвидации мусора.
«В атмосферу и почву попадает огромное количество продуктов сгорания, вдобавок это тепловой выброс. У нас уже очень давно есть эффективная система уничтожения мусора, которую придумали в Советском Союзе. Отходы нужно просто обдать водяным паром, разогретым до 2000 градусов по Цельсию. Это разлагает абсолютно любой тип отходов», — рассказывает эколог.
Полученную шлаковую массу впоследствии можно использовать для производства стройматериалов.
«Плюс такого метода переработки в том, что он выбрасывает в атмосферу только водяной пар, а все продукты переработки оседают», — добавляет Дмитрий Брыканов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанка заявила о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище.