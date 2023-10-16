«Это жесть»: жители Таганрога оценили состояние больницы скорой помощи

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Один из посетителей прошелся по коридорам и помещениям больницы скорой медицинской помощи №5 и сделал фотографии, после чего разместил в Интернете. На них видно отсутствие современного ремонта, старую плитку на стенах и поврежденное покрытие на полу.
Автор объяснил, что ремонта в медицинском учреждении не было очень давно. Снимки шокировали пользователей, о чем они сразу же сообщили в комментариях.
«Жесть какая…», — заявили горожане.
«Такое разве возможно?», — удивились местные жители.
«Ужас», — пишут пользователи.
«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.
Ранее стало известно, что почти 17 миллионов рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове.