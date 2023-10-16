rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

«Это жесть»: жители Таганрога оценили состояние больницы скорой помощи

«Это жесть»: жители Таганрога оценили состояние больницы скорой помощи

16 октября 2023, 10:11
Фото: t.me/RostovInside
«Это жесть»: жители Таганрога оценили состояние больницы скорой помощи

Жителей Таганрога ужаснуло состояние больницы скорой помощи

В Таганроге необходимо провести ремонт в БСМП-5, которого не было очень давно, сообщили местные жители в Telegram.

Один из посетителей прошелся по коридорам и помещениям больницы скорой медицинской помощи №5 и сделал фотографии, после чего разместил в Интернете. На них видно отсутствие современного ремонта, старую плитку на стенах и поврежденное покрытие на полу.

Автор объяснил, что ремонта в медицинском учреждении не было очень давно. Снимки шокировали пользователей, о чем они сразу же сообщили в комментариях.

Пациент отсудил 700 тыс у больницы в Ростове за сожженный глаз
Узнать подробнее
«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.
«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.
«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.
«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.
«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.
Фото: t.me/RostovInside

«Жесть какая…», — заявили горожане.

«Такое разве возможно?», — удивились местные жители.

«Ужас», — пишут пользователи.

«Посчастливилось» провести в этих стенах целую неделю. Ее я не забуду еще долго», — сообщила бывшая пациентка.

Ранее стало известно, что почти 17 миллионов рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове.

Читайте также:
Почти 17 млн рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в РостовеБатайчанин попал в больницу с пулевым ранением после того, как достал баллончикПациент отсудил 700 тыс у больницы в Ростове за сожженный глаз
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Больница#Ремонт#Скорая помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Интернет#Комментарии#Жители#Горожане#Фотографии
Подпишитесь
«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова
Сегодня, 09:44
Вдоль будущей трамвайной линии в Ростове на Еременко начали вырубать деревья
Сегодня, 14:22
Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь
Сегодня, 14:17
Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области
Сегодня, 13:39
В Таганроге студентов техникума кормили маслом с кислотой
Сегодня, 13:34
Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:58