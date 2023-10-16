rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Имущество разорившегося ростовского олигарха выставили на торги

Имущество разорившегося ростовского олигарха выставили на торги

16 октября 2023, 04:49
Фото: 1MI
Имущество предпринимателя из Ростовской области Вадима Варшавского, которого признали банкротом, теперь выставили на торги, говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Планируется продать нежилое помещение, которое находится в Москве в переулке Курсовой. Его площадь составляет 301 квадратный метр.

Начальная стоимость помещения достигает 144 миллионов рублей. Этот лот опубликован арбитражным управляющим.

Разорившегося ростовского олигарха Варшавского будут судить в третий раз
Узнать подробнее

Напомним, что Варшавский был главой «Ростовского электрометаллургического завода», а также некоторое время депутатом Госдумы. В 2019 году его приговорили к 3,5 года колонии за неуплату налогов, а позже назначили еще семь лет за мошенничество.

Также Варшавского признали банкротом.

Читайте также:
Разорившегося ростовского олигарха Варшавского будут судить в третий разБизнесмен Варшавский обвинил Россельхозбанк в банкротстве "Донбиотеха"Почти 500 млн потребовали от бизнесмена Варшавского из Ростовской области
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Приговор#Мошенничество#Торги#Банкротство#Налоги#Последние новости Ростова на сегодня#Имущество#Колония#Депутат Госдумы#Стоимость#Предприниматель
Подпишитесь
Москвичи стали массово скупать ростовские подземные бункеры
Сегодня, 07:14
Вооруженный грабитель в Ростове вынес из магазина 40 смартфонов и два ноутбука
Сегодня, 06:46
Жительница Новочеркасска добровольно ушла на фронт
Сегодня, 06:44
Ростовчане сообщили стрельбе ночью в центре города
Сегодня, 05:08
Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове
Вчера, 13:31