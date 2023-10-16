Имущество разорившегося ростовского олигарха выставили на торги

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:53
Планируется продать нежилое помещение, которое находится в Москве в переулке Курсовой. Его площадь составляет 301 квадратный метр.
Начальная стоимость помещения достигает 144 миллионов рублей. Этот лот опубликован арбитражным управляющим.
Напомним, что Варшавский был главой «Ростовского электрометаллургического завода», а также некоторое время депутатом Госдумы. В 2019 году его приговорили к 3,5 года колонии за неуплату налогов, а позже назначили еще семь лет за мошенничество.
Также Варшавского признали банкротом.