Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом

Сегодня утром ДТП произошло в Ростовской области на развороте с Новочеркасского шоссе на Северный обход Ростова. Из-за ликвидации последствий аварии образовалась многокилометровая пробка. Затор тянется от выезда из Новочеркасска до въезда в Ростов.