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Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом

Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом

16 октября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом
Дорожный затор образовался под Ростовом от Новочеркасского шоссе, сообщают «Яндекс. Карты».

Сегодня утром ДТП произошло в Ростовской области на развороте с Новочеркасского шоссе на Северный обход Ростова. Из-за ликвидации последствий аварии образовалась многокилометровая пробка. Затор тянется от выезда из Новочеркасска до въезда в Ростов.

В Госавтоинспекции подробностями аварии пока не делились. Информация о ней уточняется.

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Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под РостовомИз-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом
Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом
Фото: Яндекс.Карты

Водителей просят заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее ВАЗ и BMW разорвало на части после столкновения в Ростовской области.

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