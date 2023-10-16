Из-за ДТП пробка в 5 километров сковала движение под Ростовом

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Сегодня утром ДТП произошло в Ростовской области на развороте с Новочеркасского шоссе на Северный обход Ростова. Из-за ликвидации последствий аварии образовалась многокилометровая пробка. Затор тянется от выезда из Новочеркасска до въезда в Ростов.
В Госавтоинспекции подробностями аварии пока не делились. Информация о ней уточняется.
Водителей просят заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее ВАЗ и BMW разорвало на части после столкновения в Ростовской области.