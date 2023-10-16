Коммунальный фонтан в два этажа топил центр Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Аварийная ситуация произошла в понедельник, 16 октября, на улице Максима Горького. Здесь на выезде из подземного паркинга в высоту начали бить потоки воды, доставая до второго этажа.
Автор в шутку написал, что проезжающие мимо водители могут легко помыть своим автомобили. Он разместил видео с появившимся фонтаном, на тот момент представителей аварийных служб видно не было.
«В конце рабочего дня будет еще и подземный бассейн», — написали пользователи в комментариях.
«А мы за эту воду платим», — возмутились ростовчане. Отметились также и представители Ростовводоканала, назвав причину случившегося.
«В процессе несанкционированного отбора воды злоумышленниками из пожарного гидранта возникла течь. Бригада Ростовводоканала оперативно выехала на место и устранила нештатную ситуацию», — уточнили в компании.