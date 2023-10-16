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Коммунальный фонтан в два этажа топил центр Ростова-на-Дону

Коммунальный фонтан в два этажа топил центр Ростова-на-Дону

16 октября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Коммунальный фонтан в два этажа топил центр Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону из-под земли начали бить мощные потоки воды и топить прилегающую территорию, сообщили горожане в Telegram.

Аварийная ситуация произошла в понедельник, 16 октября, на улице Максима Горького. Здесь на выезде из подземного паркинга в высоту начали бить потоки воды, доставая до второго этажа.

Автор в шутку написал, что проезжающие мимо водители могут легко помыть своим автомобили. Он разместил видео с появившимся фонтаном, на тот момент представителей аварийных служб видно не было.

«В конце рабочего дня будет еще и подземный бассейн», — написали пользователи в комментариях.

«В конце рабочего дня будет еще и подземный бассейн», — написали пользователи в комментариях.
Видео: t.me/telega_rostov

«А мы за эту воду платим», — возмутились ростовчане. Отметились также и представители Ростовводоканала, назвав причину случившегося.

«В процессе несанкционированного отбора воды злоумышленниками из пожарного гидранта возникла течь. Бригада Ростовводоканала оперативно выехала на место и устранила нештатную ситуацию», — уточнили в компании.

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