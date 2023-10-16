Компания «ПТС» остановила производство водолазных костюмов из-за обвинений Росгвардии

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:58
Гендиректора АО «ПТС» Сергея Хана и коммерческого директора Тиграна Оганяна обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Однако компания работает с Росгвардией уже на протяжении нескольких лет, и ранее подобных обвинений не было, пишет портал newizv.ru.
В настоящее время производство водолазного оборудования остановлено, так как следствие изъяло техническую и конструкторскую документацию.
С 2018 по 2020 годы компания «ПТС» заключила с Росгвардией 6 госконтрактов на поставку водолазных костюмов, их общая сумма превысила 405 млн рублей. При этом, согласно заявлению обвинения, компания завысила стоимость костюмов более чем на 108 млн.
Подсудимые не согласны с обвинением. По словам адвокатов Оганяна, обвинение не соответствует материалам дела, более того, защита утверждает, что нет ни одного доказательства совершённого предпринимателями хищения.
Представитель Росгвардии заявил, что предприниматели завысили цену и направили неправильное коммерческое предложение. Но в ходе судебного разбирательства он не смог ответить ни на один вопрос адвокатов обвиняемых. Также он не смог рассказать, какие компании участвовали в конкурсе, хотя по внутреннему регламенту ведомства в конкурсе должны участвовать не менее 5 претендентов. Помимо этого, возникает закономерный вопрос: если «ПТС» единственное в России выпускает уникальное оборудование, откуда тогда появилась информация о завышении цены?
Примерно через год после возбуждения дела была проведена первая экспертиза. Защита заявила, что следователи предъявили обвинение на основании недостоверных, отсутствующих в компании и неподписанных бланков расходных деклараций.
Вторую экспертизу провели в ноябре прошлого года — выяснилось, что прибыль «ПТС» составляла от 15 до 18%. По действующему в РФ законодательству, регулирующему прибыль по гособоронзаказам она не должна превышать 20%.
Отмечается, что с этой проблемой столкнулась не только «ПТС». Количество подобных исков растёт — госзаказчики в случае несогласия с ценами обращаются сразу к правоохранителям, после чего возбуждаются уголовные дела.
Замглавы думского Комитета по экономической политике Артём Кирьянов отметил, что эти экономически неоправданные действия часто становятся причиной банкротства компаний, выполняющих государственные оборонные заказы. Естественно, компании-банкроты уже не могут выполнять свои обязательства по государственным заказам.