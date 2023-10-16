Компания «ПТС» остановила производство водолазных костюмов из-за обвинений Росгвардии

Представитель Росгвардии заявил, что предприниматели завысили цену и направили неправильное коммерческое предложение. Но в ходе судебного разбирательства он не смог ответить ни на один вопрос адвокатов обвиняемых. Также он не смог рассказать, какие компании участвовали в конкурсе, хотя по внутреннему регламенту ведомства в конкурсе должны участвовать не менее 5 претендентов. Помимо этого, возникает закономерный вопрос: если «ПТС» единственное в России выпускает уникальное оборудование, откуда тогда появилась информация о завышении цены?