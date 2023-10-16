Меньше трети россиян могут себе позволить откладывать деньги с каждой зарплаты

Как пишет NEWS.ru, соответствующий опрос провели эксперты. По результатам стало известно, что каждый месяц откладывать часть зарплаты могут себе позволить меньше трети россиян. При этом среди тех, кто делает накопления, 50 процентов откладывают сумму до 5 тысяч рублей и то не каждый месяц. Крупные суммы до 100 тысяч рублей могут выделять для накопления только представители сфер консалтинга, банкинга, инвестиций, IT и автомобильного бизнеса.