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Меньше трети россиян могут себе позволить откладывать деньги с каждой зарплаты

Меньше трети россиян могут себе позволить откладывать деньги с каждой зарплаты

16 октября 2023, 11:58
Фото: 1MI
Ежемесячно откладывать часть заработной платы могут себе позволить только 28 процентов жителей Российской Федерации.

Как пишет NEWS.ru, соответствующий опрос провели эксперты. По результатам стало известно, что каждый месяц откладывать часть зарплаты могут себе позволить меньше трети россиян. При этом среди тех, кто делает накопления, 50 процентов откладывают сумму до 5 тысяч рублей и то не каждый месяц. Крупные суммы до 100 тысяч рублей могут выделять для накопления только представители сфер консалтинга, банкинга, инвестиций, IT и автомобильного бизнеса.

В опросе принимали участие несколько тысяч жителей Российской Федерации. Из них ежемесячно откладывают часть заработной платы только 28 процентов респондентов. Еще 40 процентов жителей России делают это периодическо, а 30 процентов опрошенных хотели бы делать накопления, но пока для этого не имеют возможности.

48 процентов респондентов откладывают до 5 тысяч рублей, но не ежемесячно, а как представляется возможность. Еще 30 процентов откладывают суммы от 5 до 10 тысяч рублей. 22 процента жителей России выделяют для накоплений свыше 10 тысяч рублей.

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