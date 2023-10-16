Между портами Мариуполя и Ростова наладили регулярные грузоперевозки

Представители «РосКапСтрой» напомнили, что около года назад им поручили организовать в Мариупольском порту логистический центр строительных материалов, уже в апреле текущего года из Ростовского порта в Мариуполь направились первые суда со стройматериалами, необходимыми для восстановления города.