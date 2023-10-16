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Между портами Мариуполя и Ростова наладили регулярные грузоперевозки

Между портами Мариуполя и Ростова наладили регулярные грузоперевозки

16 октября 2023, 17:47
Фото: 1MI
Между портами Мариуполя и Ростова наладили регулярные грузоперевозки
В России удалось наладить грузоперевозки между портами Мариуполя и Ростова, об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «РосКапСтрой».

Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» в понедельник, 16 октября, отчиталось о ходе работ по восстановлению Мариупольского морского порта. Работы включали капремонт административных зданий, складов и служебных помещений с размещением системы управления движением судов (СУДС) и Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ).

Представители «РосКапСтрой» напомнили, что около года назад им поручили организовать в Мариупольском порту логистический центр строительных материалов, уже в апреле текущего года из Ростовского порта в Мариуполь направились первые суда со стройматериалами, необходимыми для восстановления города.

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По словам директора ФАУ «РосКапСтрой» Юлии Максимовой, регулярные грузоперевозки из Ростова в Мариуполь удалось наладить совместными усилиями федерального Минстроя, Минтранса ДНР и Администрации Мариупольского морского торгового порта.

Сейчас регулярное грузовое морское сообщение удалось наладить между Мариуполем, Ростовом, Азовом, а также Портом Кавказ и Севастополем, в ближайшем будущем в этот список планируют добавить Ейск и Новороссийск.

Ранее ростовская фирма отозвала иск к порту Мариуполя.

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