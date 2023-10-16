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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:16

Москвичи начали массово скупать ростовские бункеры в 2023 году

Москвичи стали массово скупать ростовские подземные бункеры

16 октября 2023, 07:14
Фото: Vivos Command/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Москвичи начали массово скупать ростовские бункеры в 2023 году
Рекордное количество заказов на строительство бункеров в Московской области поступило ростовским мастерам, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников.

Как отмечает эксперт, подземные укрепленные сооружения в последние два года стали пользоваться огромным спросом.

«Мы базируемся в Ростовской области и когда организовывали бизнес, рассчитывали только на местных клиентов. В последние годы к нам стали поступать заявки из других регионов. Иногда их даже больше, чем от местных», — рассказывает Леонид.

Распродажа бункеров на заказ началась в Ростове-на-Дону в конце января
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Он добавляет, что жители Московской и Ленинградской областей за начало 2023 года построили почти вдвое больше личных бункеров, чем дончане.

«Мне кажется, чем дальше от зоны проведения СВО, тем люди меньше информированы о том, что там реально происходит. И поэтому у них больше уверенности, что им необходим бункер где-нибудь у себя на даче в Подмосковье. А ростовчане просто больше знают, о том, что здесь рядом происходит и особо не беспокоятся», — считает специалист по строительству бункеров.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане посмеялись над продажей бункеров в регионе.

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