Москвичи стали массово скупать ростовские подземные бункеры

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Как отмечает эксперт, подземные укрепленные сооружения в последние два года стали пользоваться огромным спросом.
«Мы базируемся в Ростовской области и когда организовывали бизнес, рассчитывали только на местных клиентов. В последние годы к нам стали поступать заявки из других регионов. Иногда их даже больше, чем от местных», — рассказывает Леонид.
Он добавляет, что жители Московской и Ленинградской областей за начало 2023 года построили почти вдвое больше личных бункеров, чем дончане.
«Мне кажется, чем дальше от зоны проведения СВО, тем люди меньше информированы о том, что там реально происходит. И поэтому у них больше уверенности, что им необходим бункер где-нибудь у себя на даче в Подмосковье. А ростовчане просто больше знают, о том, что здесь рядом происходит и особо не беспокоятся», — считает специалист по строительству бункеров.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане посмеялись над продажей бункеров в регионе.