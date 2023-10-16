Москвичи стали массово скупать ростовские подземные бункеры

«Мне кажется, чем дальше от зоны проведения СВО, тем люди меньше информированы о том, что там реально происходит. И поэтому у них больше уверенности, что им необходим бункер где-нибудь у себя на даче в Подмосковье. А ростовчане просто больше знают, о том, что здесь рядом происходит и особо не беспокоятся», — считает специалист по строительству бункеров.