Объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» увеличен до 1,19 трлн рублей

На заседании были рассмотрены результаты реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» за 9 месяцев 2023 года. Кроме того, была утверждена корректировка финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2023 год. Вместе с тем был обсужден ход работ по улучшению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД», а также была утверждена актуализированная Сводная программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на период с 2019 по 2025 годы.