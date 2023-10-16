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Откровенные снимки жены вратаря ФК «Ростов» появились в Сети

Откровенные снимки жены вратаря ФК «Ростов» появились в Сети

16 октября 2023, 11:58
Фото: 1MI
Откровенные снимки жены вратаря ФК «Ростов» появились в Сети
Супруга вратаря футбольного клуба «Ростов» Ксения Песьякова опубликовала фотографии в нижнем белье, снимки размещены в соцсетях.

Девушка разместила у себя на странице видео, на котором она в распахнутом пальто и нижнем белье ходит по коридору здания. Оно напоминает гостиницу.

Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная. На них она также в нижнем и чулках стоит возле двери в коридоре.

В Сети появились откровенные снимки финалистки конкурса «Мисс Россия» из Ростова
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Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная. Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная.
Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная. Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная.
Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная. Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная.
Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная.
Фото: Страница Ксении Песьяковой в экстремистской и запрещенной в РФ соцсети

Супруга футболиста поинтересовалась у подписчиков, какая фотография лучше. В целом эти снимки набрали почти 400 лайков.

Пользователи в комментариях написали, что фотографии получились удачными в любом цвете.

Ранее в Сети появились откровенные снимки финалистки конкурса «Мисс Россия» из Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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