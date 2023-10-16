Откровенные снимки жены вратаря ФК «Ростов» появились в Сети

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Девушка разместила у себя на странице видео, на котором она в распахнутом пальто и нижнем белье ходит по коридору здания. Оно напоминает гостиницу.
Кроме того, Песьякова опубликовала две одинаковые фотографии, но одна из них черно-белая, а вторая — цветная. На них она также в нижнем и чулках стоит возле двери в коридоре.
Супруга футболиста поинтересовалась у подписчиков, какая фотография лучше. В целом эти снимки набрали почти 400 лайков.
Пользователи в комментариях написали, что фотографии получились удачными в любом цвете.
Ранее в Сети появились откровенные снимки финалистки конкурса «Мисс Россия» из Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.