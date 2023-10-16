Пенсионерка стала инвалидом из-за водителя автобуса в Ростове-на-Дону

В июне 2022 года 81-летняя женщина ехала на автобусе в направлении кладбища на могилу дочери. На нужной ей остановке она стала медленно выходить, так как у нее больные ноги, а в это время начали закрываться автоматические двери, из-за чего она упала на землю.