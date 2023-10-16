Пенсионерка стала инвалидом из-за водителя автобуса в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В июне 2022 года 81-летняя женщина ехала на автобусе в направлении кладбища на могилу дочери. На нужной ей остановке она стала медленно выходить, так как у нее больные ноги, а в это время начали закрываться автоматические двери, из-за чего она упала на землю.
«Водитель не остановился и разорвал ей ногу, а перелом от падения сделал ее инвалидом. Перевозчиком является компания „Янтарь-1“ депутата Сергея Авакяна», — пишет канал.
Отмечается, что через суд от перевозчика потребовали 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Канал пишет, что представители компании не согласны и готовы выплатить только 70 тысяч.
Между тем, пострадавшая в месяц на лекарства тратит до 15 тысяч рублей. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси.