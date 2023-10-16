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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Появилось видео угроз таксисту в Таганроге от девушки, называющей себя чиновницей

На видео попала неадекватная пассажирка, угрожавшая таксисту главой Таганрога

16 октября 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Появилось видео угроз таксисту в Таганроге от девушки, называющей себя чиновницей

Появилось видео неадекватной пассажирки в Таганроге, называющей себя чиновницей

В Интернете распространяется видео, на котором девушка, называющая себя чиновницей, скандалит с водителем такси в Таганроге, ролик размещен в соцсетях.

На видео девушка на пассажирском сиденье начинает угрожать водителю, прикрываясь знакомством с Фатеевым. Добавим, что человек с такой фамилией занимает пост главы администрации Таганрога.

Пассажирка не стесняется в выражениях и использует ненормативную лексику, хотя рядом сидит ее ребенок. Водитель реагирует на происходящее спокойно и обращается к собеседнице на вы.

В Интернете распространяется видео, на котором девушка, называющая себя чиновницей, скандалит с водителем такси в Таганроге, ролик размещен в соцсетях.
В администрации Таганрога заявили, что устроившая скандал в такси у них не работает
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«Ну мы посмотрим, как дальше ты будешь жить», — заявила пассажирка водителю после того, как перечислила тех, с кем она знакома. Сама она рассказала, что работает в администрации и добавила, что ее зовут Анна Касина.

Пассажирка называет себя начальником дорожной службы. Но в администрации города корреспонденту RostovGazeta рассказали, что у них нет подразделения дорожной службы и сотрудницы такой тоже нет.

Из видео следует, что причиной ее поведения стало требование водителя — заплатить за поездку.

Позже Telegram-канал Don_Mash написал, что в администрации Таганрога Анна Касина уже не работает. Она якобы в пятницу написала заявление на увольнение.

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