На видео попала неадекватная пассажирка, угрожавшая таксисту главой Таганрога

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
На видео девушка на пассажирском сиденье начинает угрожать водителю, прикрываясь знакомством с Фатеевым. Добавим, что человек с такой фамилией занимает пост главы администрации Таганрога.
Пассажирка не стесняется в выражениях и использует ненормативную лексику, хотя рядом сидит ее ребенок. Водитель реагирует на происходящее спокойно и обращается к собеседнице на вы.
«Ну мы посмотрим, как дальше ты будешь жить», — заявила пассажирка водителю после того, как перечислила тех, с кем она знакома. Сама она рассказала, что работает в администрации и добавила, что ее зовут Анна Касина.
Пассажирка называет себя начальником дорожной службы. Но в администрации города корреспонденту RostovGazeta рассказали, что у них нет подразделения дорожной службы и сотрудницы такой тоже нет.
Из видео следует, что причиной ее поведения стало требование водителя — заплатить за поездку.
Позже Telegram-канал Don_Mash написал, что в администрации Таганрога Анна Касина уже не работает. Она якобы в пятницу написала заявление на увольнение.