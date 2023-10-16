Продолжается череда побед суворовских каратистов

Это уже второй успешный старт суворовских каратистов в этом сезоне. Неделей ранее они победили на Первенстве Батайска в дисциплине кумитэ. Теперь их ожидает участие в всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, которые пройдут с 27 по 29 октября.