rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Продолжается череда побед суворовских каратистов

Продолжается череда побед суворовских каратистов

16 октября 2023, 08:09
Фото: СК "Суворов"
Спортсмены клуба «Суворов» Дмитрий Сычев и Юлия Янкова успешно выступили на Первенстве Ростовской области по киокусинкай.

Соревнование прошло в Донской столице 14 октября и собрало несколько сотен участников из Ростовской области и соседних регионов.

В соревновательной дисциплине ката среди юношей и девушек 12-13 лет Юля Янкова заняла первое, а Дмитрий Сычев завоевал серебро.

Теперь юные спортсмены завоевали полное право войти в основной состав сборной Ростовской области по киокусинкай на 2024 год. Ребята тренируются под руководством тренера высшей категории, наставника школы каратэ спортивного клуба «Суворов» Захарова Олега Юрьевича.

Это уже второй успешный старт суворовских каратистов в этом сезоне. Неделей ранее они победили на Первенстве Батайска в дисциплине кумитэ. Теперь их ожидает участие в всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, которые пройдут с 27 по 29 октября.

Фото: СК "Суворов"
Подпишитесь
Москвичи стали массово скупать ростовские подземные бункеры
Сегодня, 07:14
Вооруженный грабитель в Ростове вынес из магазина 40 смартфонов и два ноутбука
Сегодня, 06:46
Жительница Новочеркасска добровольно ушла на фронт
Сегодня, 06:44
Ростовчане сообщили стрельбе ночью в центре города
Сегодня, 05:08
Имущество разорившегося ростовского олигарха выставили на торги
Сегодня, 04:49
Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове
Вчера, 13:31