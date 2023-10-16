Продолжается череда побед суворовских каратистов

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Соревнование прошло в Донской столице 14 октября и собрало несколько сотен участников из Ростовской области и соседних регионов.
В соревновательной дисциплине ката среди юношей и девушек 12-13 лет Юля Янкова заняла первое, а Дмитрий Сычев завоевал серебро.
Теперь юные спортсмены завоевали полное право войти в основной состав сборной Ростовской области по киокусинкай на 2024 год. Ребята тренируются под руководством тренера высшей категории, наставника школы каратэ спортивного клуба «Суворов» Захарова Олега Юрьевича.
Это уже второй успешный старт суворовских каратистов в этом сезоне. Неделей ранее они победили на Первенстве Батайска в дисциплине кумитэ. Теперь их ожидает участие в всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, которые пройдут с 27 по 29 октября.