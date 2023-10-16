Пьяный житель Ростовской области ворвался в чужой дом и зарезал человека

Преступление Морозов совершил в январе 2023 года. Будучи пьяным, он вломился в дом своей знакомой. Мужчина снес замок на двери, оттолкнул хозяйку и зашел в зал. Там находился знакомый Морозова, с которым у них были «неприязненные отношения». Преступник заранее продумал убийство и прихватил с собой нож. От полученных колото-резаных ран знакомый Морозова погиб.