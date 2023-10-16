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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:56

Пьяный житель Ростовской области ворвался в чужой дом и зарезал человека

Пьяный житель Ростовской области ворвался в чужой дом и зарезал человека

16 октября 2023, 09:54
Фото: Следком по Ростовской области
Пьяный житель Ростовской области ворвался в чужой дом и зарезал человека
В Ростовской области на девять лет осудили местного жителя, зарезавшего своего знакомого, рассказали в пресс-службе судов региона.

Шолоховский районный суд вынес приговор Алексею Морозову. Его признали виновным в незаконном проникновении в чужое имущество и убийстве человека.

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Преступление Морозов совершил в январе 2023 года. Будучи пьяным, он вломился в дом своей знакомой. Мужчина снес замок на двери, оттолкнул хозяйку и зашел в зал. Там находился знакомый Морозова, с которым у них были «неприязненные отношения». Преступник заранее продумал убийство и прихватил с собой нож. От полученных колото-резаных ран знакомый Морозова погиб.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет и один месяц.

Ранее пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности.

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