Пьяный житель Ростовской области ворвался в чужой дом и зарезал человека

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Шолоховский районный суд вынес приговор Алексею Морозову. Его признали виновным в незаконном проникновении в чужое имущество и убийстве человека.
Преступление Морозов совершил в январе 2023 года. Будучи пьяным, он вломился в дом своей знакомой. Мужчина снес замок на двери, оттолкнул хозяйку и зашел в зал. Там находился знакомый Морозова, с которым у них были «неприязненные отношения». Преступник заранее продумал убийство и прихватил с собой нож. От полученных колото-резаных ран знакомый Морозова погиб.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет и один месяц.
Ранее пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности.