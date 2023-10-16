Вдоль будущей трамвайной линии в Ростове на Еременко начали вырубать деревья

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Жительница микрорайона Левенцовский пожаловалась, что на месте недавно озелененного участка появились горы разрытого газона и сваленные деревья.
«Этот кусок земли разделяет две полосы дороги на Еременко. Когда дома сдавали, его озеленили — высадили газон, деревья, елочки. Сейчас все это превратилось в разрытый котлован», — возмущается Ирина.
Она добавила, что через 20 лет уничтоженные саженцы помогли бы уменьшить жар от раскаленного асфальта дороги на Еременко.
«Трамвай — это отлично. Но деревья высадили для того, чтобы нам было комфортнее здесь жить. Кто это будет восстанавливать? Погубили совсем молодые саженцы, которые у нас и так с трудом приживаются», — замечает ростовчанка.
Ранее RostovGazeta писала о том, как под Ростовом нелегально вырубили почти сотню деревьев акации.