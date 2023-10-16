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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Ростовчане возмутились вырубке деревьев вдоль будущей трамвайной линии на Еременко

Вдоль будущей трамвайной линии в Ростове на Еременко начали вырубать деревья

16 октября 2023, 14:22
Фото: donland.ru
Ростовчане возмутились вырубке деревьев вдоль будущей трамвайной линии на Еременко
О том, что строители уничтожают газон и молодые деревья корреспонденту RostovGazeta сообщила жительница дома по адресу Еременко, 112, Ирина Золотарева (фамилия изменена по просьбе собеседницы).

Жительница микрорайона Левенцовский пожаловалась, что на месте недавно озелененного участка появились горы разрытого газона и сваленные деревья.

«Этот кусок земли разделяет две полосы дороги на Еременко. Когда дома сдавали, его озеленили — высадили газон, деревья, елочки. Сейчас все это превратилось в разрытый котлован», — возмущается Ирина.

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Она добавила, что через 20 лет уничтоженные саженцы помогли бы уменьшить жар от раскаленного асфальта дороги на Еременко.

«Трамвай — это отлично. Но деревья высадили для того, чтобы нам было комфортнее здесь жить. Кто это будет восстанавливать? Погубили совсем молодые саженцы, которые у нас и так с трудом приживаются», — замечает ростовчанка.

Ранее RostovGazeta писала о том, как под Ростовом нелегально вырубили почти сотню деревьев акации.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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