Ростовчане сообщили стрельбе ночью в центре города

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Большое количество людей собрались ночью на улице Пушкинской. Они встали в круг на тротуаре, а в середину выходили люди и танцевали, в это время по всей округе была слышная громкая музыка.
«На нарушение общественного порядка никто не приехал, а после и вовсе перестрелку устроили. Вокруг люди живут, пора писать заявление в прокуратуру», — заявил автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто мешал остальным и громко включил музыку.
«Почему танцуют они, а стыдно при этом мне?», — написали ростовчане.
«Предлагаю взять всем отпуск, кто устал работать, и поехать под окна их родителей танцевать», — предложили горожане.
Ранее власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября.