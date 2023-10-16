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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Ростовчане сообщили стрельбе ночью в центре города

Ростовчане сообщили стрельбе ночью в центре города

16 октября 2023, 05:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону компания молодых людей в ночное время громко слушала музыку и устроила танцы, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Большое количество людей собрались ночью на улице Пушкинской. Они встали в круг на тротуаре, а в середину выходили люди и танцевали, в это время по всей округе была слышная громкая музыка.

«На нарушение общественного порядка никто не приехал, а после и вовсе перестрелку устроили. Вокруг люди живут, пора писать заявление в прокуратуру», — заявил автор.

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Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто мешал остальным и громко включил музыку.

«Почему танцуют они, а стыдно при этом мне?», — написали ростовчане.

Фото: Это Ростов - ВК

«Предлагаю взять всем отпуск, кто устал работать, и поехать под окна их родителей танцевать», — предложили горожане.

Ранее власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Азов#Последние новости Ростова на сегодня#Танцы#Стрельба#Социальные сети#Музыка
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