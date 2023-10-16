Ростовчанин пожаловался на вонь из-за незаконного слива нечистот на улице Орской

Только за один час ростовчанину удалось столкнуться сразу с двумя ассенизаторскими автомобилями, которые сливали в коллектор нечистоты, при этом один из водителей спецмашины утверждал, что это всего лишь вода. Несмотря на это, водители вели себя подозрительно, один из них закрывал госномер, чтобы машину не опознали, и не мог ответить на обвинения в том, что сброс нечистот производится незаконно.