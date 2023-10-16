Ростовчанин пожаловался на вонь из-за незаконного слива нечистот на улице Орской

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В распоряжение редакции RostovGazeta попали видео читателя, который якобы стал свидетелем незаконного слива нечистот в канализацию на улице Орской.
Ростовчанин утверждает, что уже больше двух лет жители Орской и ближайшего ЖК «Березовая роща» мучаются из-за неприятного запаха отходов жизнедеятельности, который появляется во время слива нечистот ассенизаторскими машинами в местный коллектор.
Только за один час ростовчанину удалось столкнуться сразу с двумя ассенизаторскими автомобилями, которые сливали в коллектор нечистоты, при этом один из водителей спецмашины утверждал, что это всего лишь вода. Несмотря на это, водители вели себя подозрительно, один из них закрывал госномер, чтобы машину не опознали, и не мог ответить на обвинения в том, что сброс нечистот производится незаконно.
«В радиусе 500 метров стоит неприятный запах. Прошу разместить видео, чтобы администрация Первомайского района Ростова увидела и приняла меры к нарушителям», — попросил ростовчанин.
Информация пока официально не подтвердилась ответственными ведомствами, данные уточняются.
Ранее другой житель Ростова пожаловался на лагерь бомжей, возникший на улице Капустина.