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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Ростовчанин пожаловался на вонь из-за незаконного слива нечистот на улице Орской

Ростовчанин пожаловался на вонь из-за незаконного слива нечистот на улице Орской

16 октября 2023, 17:18
Фото: 1MI
Ростовчанин пожаловался на вонь из-за незаконного слива нечистот на улице Орской
В Ростове из-за наплыва ассенизаторов на улице Орской жители стали жаловаться на невыносимую вонь, об этом RostovGazeta рассказал читатель.

В распоряжение редакции RostovGazeta попали видео читателя, который якобы стал свидетелем незаконного слива нечистот в канализацию на улице Орской.

Ростовчанин утверждает, что уже больше двух лет жители Орской и ближайшего ЖК «Березовая роща» мучаются из-за неприятного запаха отходов жизнедеятельности, который появляется во время слива нечистот ассенизаторскими машинами в местный коллектор.

Видео: Видео и фото от читателя RostovGazeta / rostovgazeta.ru

Только за один час ростовчанину удалось столкнуться сразу с двумя ассенизаторскими автомобилями, которые сливали в коллектор нечистоты, при этом один из водителей спецмашины утверждал, что это всего лишь вода. Несмотря на это, водители вели себя подозрительно, один из них закрывал госномер, чтобы машину не опознали, и не мог ответить на обвинения в том, что сброс нечистот производится незаконно.

«В радиусе 500 метров стоит неприятный запах. Прошу разместить видео, чтобы администрация Первомайского района Ростова увидела и приняла меры к нарушителям», — попросил ростовчанин.

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Информация пока официально не подтвердилась ответственными ведомствами, данные уточняются.

Ранее другой житель Ростова пожаловался на лагерь бомжей, возникший на улице Капустина.

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