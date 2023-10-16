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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Стали известны подробности скандала с пьяным жильцом общежития в Ростове

Ростовчанин пытался выпрыгнуть из окна общежития, отбиваясь от соседей отверткой

16 октября 2023, 14:06
Фото: Видео ТГ Это Ростов! / pxhere.com
Стали известны подробности скандала с пьяным жильцом общежития в Ростове

Стали известны подробности скандала с пьяным жильцом общежития в Ростове

В Ростове в общежитии на Западном пьяный мужчина устроил беспорядки и пытался выпрыгнуть из окна, отбиваясь от соседей отверткой, инцидент прокомментировали в донской полиции.

В воскресенье, 15 октября, в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Это Ростов!» появилось видео с беспорядками в общежитии на Западном. По словам очевидцев, мужчина с ножом и отверткой в руках якобы напился водки и принял запрещенные вещества. Это вызвало помутнение его рассудка, мужчина разгромил комнату и вылез в окно, пытаясь выпрыгнуть.

На помощь поспешили соседи, трое мужчин поймали его за ноги, пытаясь затащить дебошира в окно, пока буйный ростовчанин пытался отбиться от спасителей отверткой и ругался на них нецензурной бранью. Однако мужчины подавили его сопротивление и спасли жизнь дебошира, вызвав полицию и скорую помощь. Судя по видео, один из спасителей ростовчанина получил колотую рану отверткой.

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Стали известны подробности скандала с пьяным жильцом общежития в Ростове
Видео: Видео ТГ Это Ростов! / pxhere.com

В полиции сообщили, что получили вызов о нарушении общественного порядка и прибыли к месту происшествия. Полицейские сообщают, что мужчина с внешними признаками опьянения проявлял агрессию к окружающим, а потому им пришлось пресечь противоправные действия и вызвать скорую.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении.

Данные о происшествии уточняются.

Ранее в Ростове насмерть разбился мужчина, выпавший с балкона.

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