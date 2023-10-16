Ростовчанин пытался выпрыгнуть из окна общежития, отбиваясь от соседей отверткой

На помощь поспешили соседи, трое мужчин поймали его за ноги, пытаясь затащить дебошира в окно, пока буйный ростовчанин пытался отбиться от спасителей отверткой и ругался на них нецензурной бранью. Однако мужчины подавили его сопротивление и спасли жизнь дебошира, вызвав полицию и скорую помощь. Судя по видео, один из спасителей ростовчанина получил колотую рану отверткой.