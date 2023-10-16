Ростовчанин пытался выпрыгнуть из окна общежития, отбиваясь от соседей отверткой

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В воскресенье, 15 октября, в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Это Ростов!» появилось видео с беспорядками в общежитии на Западном. По словам очевидцев, мужчина с ножом и отверткой в руках якобы напился водки и принял запрещенные вещества. Это вызвало помутнение его рассудка, мужчина разгромил комнату и вылез в окно, пытаясь выпрыгнуть.
На помощь поспешили соседи, трое мужчин поймали его за ноги, пытаясь затащить дебошира в окно, пока буйный ростовчанин пытался отбиться от спасителей отверткой и ругался на них нецензурной бранью. Однако мужчины подавили его сопротивление и спасли жизнь дебошира, вызвав полицию и скорую помощь. Судя по видео, один из спасителей ростовчанина получил колотую рану отверткой.
В полиции сообщили, что получили вызов о нарушении общественного порядка и прибыли к месту происшествия. Полицейские сообщают, что мужчина с внешними признаками опьянения проявлял агрессию к окружающим, а потому им пришлось пресечь противоправные действия и вызвать скорую.
«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении.
Данные о происшествии уточняются.
Ранее в Ростове насмерть разбился мужчина, выпавший с балкона.