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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь

Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь

16 октября 2023, 14:17
Фото: pxhere.com
Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь
В Ростовской области в ближайшее время не будет магнитных бурь, но к концу месяца они дадут о себе знать, следует из прогнозов.

Во вторник, 17 октября, ожидается слабая магнитная буря, которая пропадет ближе к вечеру. После этого в течение двух недель жителям региона опасаться нечего, так как ситуация будет спокойной.

Но октябрь не завершится просто так и в конце месяца ожидается сильная магнитная буря, которой присвоят четыре балла. Она начнется вечером 30 числа и продолжится на следующий день.

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«В эти периоды может ухудшиться самочувствие, появятся головная боль и слабость. Не исключено, что магнитная буря негативно отразится и на работоспособности», — предупредили местных жителей.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Непогода#Прогноз#Сильный ветер#Магнитные бури#Головная боль#Слабость
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