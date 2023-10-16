Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Во вторник, 17 октября, ожидается слабая магнитная буря, которая пропадет ближе к вечеру. После этого в течение двух недель жителям региона опасаться нечего, так как ситуация будет спокойной.
Но октябрь не завершится просто так и в конце месяца ожидается сильная магнитная буря, которой присвоят четыре балла. Она начнется вечером 30 числа и продолжится на следующий день.
«В эти периоды может ухудшиться самочувствие, появятся головная боль и слабость. Не исключено, что магнитная буря негативно отразится и на работоспособности», — предупредили местных жителей.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев.