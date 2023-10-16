Ростовская область заняла 35-е место в России по уровню доходов населения

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В понедельник, 16 октября, РИА «Рейтинг» поделился результатами исследования уровня доходов различных регионах страны. В расчет брали соотношение среднедушевого дохода населения во втором квартале 2023 года к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, следует сделать уточнение, что в каждом районе стоимость этого набора была разной — с учетом цен на товары и услуги в регионе измерения.
Так абсолютным лидером рейтинга по доходам стал ЯНАО, где с доходами 140,3 тысячи рублей жители способны приобрести 5,9 фиксированных наборов товаров и услуг.
В Ростовской области при доходах в 41,6 тысячи рублей, покупательная способность составляет всего 2,08 набора. Это обеспечило региону 35-е место в рейтинге регионов с высокими доходами.
При этом соседний Краснодарский край занял 18-е место со среднедушевым доходом 49,3 тысячи рублей и соотношением дохода к стоимости набора товаров и услуг 2,37.
Ранее стало известно, как изменился уровень благополучия населения Ростовской области в 2023 году.