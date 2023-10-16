Ростовская область заняла 35-е место в России по уровню доходов населения

В понедельник, 16 октября, РИА «Рейтинг» поделился результатами исследования уровня доходов различных регионах страны. В расчет брали соотношение среднедушевого дохода населения во втором квартале 2023 года к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, следует сделать уточнение, что в каждом районе стоимость этого набора была разной — с учетом цен на товары и услуги в регионе измерения.