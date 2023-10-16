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Ростовская область заняла 35-е место в России по уровню доходов населения

Ростовская область заняла 35-е место в России по уровню доходов населения

16 октября 2023, 18:13
Фото: Midjourney
Ростовская область заняла 35-е место в России по уровню доходов населения
В Ростовской области средний заработок населения обеспечил региону 35-е место в федеральном рейтинге уровня доходов, результатами исследования поделились аналитики РИА «Рейтинг».

В понедельник, 16 октября, РИА «Рейтинг» поделился результатами исследования уровня доходов различных регионах страны. В расчет брали соотношение среднедушевого дохода населения во втором квартале 2023 года к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, следует сделать уточнение, что в каждом районе стоимость этого набора была разной — с учетом цен на товары и услуги в регионе измерения.

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Так абсолютным лидером рейтинга по доходам стал ЯНАО, где с доходами 140,3 тысячи рублей жители способны приобрести 5,9 фиксированных наборов товаров и услуг.

В Ростовской области при доходах в 41,6 тысячи рублей, покупательная способность составляет всего 2,08 набора. Это обеспечило региону 35-е место в рейтинге регионов с высокими доходами.

При этом соседний Краснодарский край занял 18-е место со среднедушевым доходом 49,3 тысячи рублей и соотношением дохода к стоимости набора товаров и услуг 2,37.

Ранее стало известно, как изменился уровень благополучия населения Ростовской области в 2023 году.

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