Секреты подтянутого тела от вице-чемпионки мира по фитнесу

«Важно также потреблять достаточное количество белка: около 1,5-2 г на килограмм веса. Но без тренировок не обойтись, но они не должны быть изнурительными: большинство людей предпочитает заниматься фитнесом, но можно также ходить на танцы или делать упражнения дома», — подчеркнула спортсменка.