Секреты подтянутого тела от вице-чемпионки мира по фитнесу

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Спортивный психолог Элеонора Алибаева, которая также является вице-чемпионкой мира по фитнесу, рассказала, как достичь хорошей формы без изнурительных тренировок. Советы вице-чемпионки опубликовало интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Алибаевой, начать нужно с правильного баланса. Для себя она годами разрабатывала собственную систему. Формула не приводит к резкому снижению веса, но позволяет достигать цели комфортно и без психологического насилия над собой.
Среди секретов спортивного психолога — подсчет калорий. Для этого эксперт посоветовала определить персональную норму потребления белков, жиров и углеводов. Алибаева рекомендовала использовать устройства для отслеживания физической активности.
Также она отметила, что достичь желаемой формы можно даже поедая торты и другие вредные продукты. Чтобы похудеть, нужно потреблять меньше калорий, чем вы тратите в сутки.
«Важно также потреблять достаточное количество белка: около 1,5-2 г на килограмм веса. Но без тренировок не обойтись, но они не должны быть изнурительными: большинство людей предпочитает заниматься фитнесом, но можно также ходить на танцы или делать упражнения дома», — подчеркнула спортсменка.