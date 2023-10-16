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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Секреты подтянутого тела от вице-чемпионки мира по фитнесу

Секреты подтянутого тела от вице-чемпионки мира по фитнесу

16 октября 2023, 11:25
Фото: 1MI
Тренер по фитнесу и спортивный психолог Алибаева предложила систему, которая поможет добиться подтянутого тела без строгих диет и изнурительных тренировок.

Спортивный психолог Элеонора Алибаева, которая также является вице-чемпионкой мира по фитнесу, рассказала, как достичь хорошей формы без изнурительных тренировок. Советы вице-чемпионки опубликовало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Алибаевой, начать нужно с правильного баланса. Для себя она годами разрабатывала собственную систему. Формула не приводит к резкому снижению веса, но позволяет достигать цели комфортно и без психологического насилия над собой.

Среди секретов спортивного психолога — подсчет калорий. Для этого эксперт посоветовала определить персональную норму потребления белков, жиров и углеводов. Алибаева рекомендовала использовать устройства для отслеживания физической активности.

Также она отметила, что достичь желаемой формы можно даже поедая торты и другие вредные продукты. Чтобы похудеть, нужно потреблять меньше калорий, чем вы тратите в сутки.

«Важно также потреблять достаточное количество белка: около 1,5-2 г на килограмм веса. Но без тренировок не обойтись, но они не должны быть изнурительными: большинство людей предпочитает заниматься фитнесом, но можно также ходить на танцы или делать упражнения дома», — подчеркнула спортсменка.

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