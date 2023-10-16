Сотням покинувших Ростовскую область иностранцам запретят въезжать в РФ

К настоящему дню зафиксировано более 300 нарушений иностранцами правил въезда, либо режима пребывания на территории РФ. Во время рейдов также были возбуждены уголовные дела в отношении мигрантов, связанные с угоном машин и наркотиками. Некоторые иностранные специалисты использовали для жизни в регионе поддельные документы.