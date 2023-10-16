rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Из Ростовской области вышлют еще 86 нелегальных мигрантов

Сотням покинувших Ростовскую область иностранцам запретят въезжать в РФ

16 октября 2023, 10:20
Фото: rosguard.gov.ru
Из Ростовской области вышлют еще 86 нелегальных мигрантов

Из Ростовской области вышлют еще 86 нелегальных мигрантов

После рейдов полиции из Ростовской области вышлют 86 нелегальных мигрантов, сообщили в МВД региона.

В Ростовской области прошел второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2023». В рамках него силовики в регионе устраивают рейды по поиску нелегальных мигрантов в регионе.

К настоящему дню зафиксировано более 300 нарушений иностранцами правил въезда, либо режима пребывания на территории РФ. Во время рейдов также были возбуждены уголовные дела в отношении мигрантов, связанные с угоном машин и наркотиками. Некоторые иностранные специалисты использовали для жизни в регионе поддельные документы.

Силовики в Ростовской области устроили облаву на мигрантов в полях и на дорогах
Узнать подробнее

В МВД заявили, что депортируют из Ростовской области 86 нелегальных мигрантов. Еще 199 гражданам запретят въезд на территорию страны.

Рейды по поиску нелегалов в регионе продолжатся.

Ранее силовики провели рейды в поисках нелегальных мигрантов на рынках Новочеркасска.

Читайте также:
Силовики провели рейды в поисках нелегальных мигрантов на рынках НовочеркасскаДесятки мигрантов-нелегалов обнаружили в Ростовской области во время рейдовМигрантам в Ростовской области могут запретить работать в такси, школах и больницах
#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Полиция#Уголовное дело#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова
Сегодня, 09:44
Вдоль будущей трамвайной линии в Ростове на Еременко начали вырубать деревья
Сегодня, 14:22
Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь
Сегодня, 14:17
Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области
Сегодня, 13:39
В Таганроге студентов техникума кормили маслом с кислотой
Сегодня, 13:34
Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:58