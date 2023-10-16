Сотням покинувших Ростовскую область иностранцам запретят въезжать в РФ

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Ростовской области прошел второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2023». В рамках него силовики в регионе устраивают рейды по поиску нелегальных мигрантов в регионе.
К настоящему дню зафиксировано более 300 нарушений иностранцами правил въезда, либо режима пребывания на территории РФ. Во время рейдов также были возбуждены уголовные дела в отношении мигрантов, связанные с угоном машин и наркотиками. Некоторые иностранные специалисты использовали для жизни в регионе поддельные документы.
В МВД заявили, что депортируют из Ростовской области 86 нелегальных мигрантов. Еще 199 гражданам запретят въезд на территорию страны.
Рейды по поиску нелегалов в регионе продолжатся.
Ранее силовики провели рейды в поисках нелегальных мигрантов на рынках Новочеркасска.