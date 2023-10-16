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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Таксист назвал подробности жестокого убийства возлюбленной в Ростовской области

Таксист из Ростовской области убил любовницу, потому что она хотела разбить семью

16 октября 2023, 14:19
Фото: Следком по РО
Таксист назвал подробности жестокого убийства возлюбленной в Ростовской области

Таксист в Ростовской области убил любовницу, потому что она требовала развода

В Ростовской области водитель такси убил свою возлюбленную, так как она просила его уйти из семьи, сообщают СМИ.

Напомним, что женщина в одной из квартир в Белой Калитве получила ранение в шею, после чего выбежала на улицу, чтобы попросить о помощи. Она забежала в один из магазинов, где вызвали скорую, после чего раненую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

По информации «Рен Тв», подозреваемым оказался таксист, рассказавший, что женщина была его пассажиркой и у них начался роман, а через некоторое время она попросила его бросить семью. На фоне этого между ними начались ссоры.

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Издание со ссылкой на слова фигуранта пишет, что он схватил нож и хотел припугнуть знакомую, но в итоге убил ее. После этого возбудили уголовное дело, а подозреваемого арестовали на два месяца.

«Известно, что женщина несколько месяцев назад переехала в Белую Калитву из Саратова. Практически ни с кем не общалась. Детей у нее не было, но был супруг», — уточнило издание.

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