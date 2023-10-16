Таксист из Ростовской области убил любовницу, потому что она хотела разбить семью

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Напомним, что женщина в одной из квартир в Белой Калитве получила ранение в шею, после чего выбежала на улицу, чтобы попросить о помощи. Она забежала в один из магазинов, где вызвали скорую, после чего раненую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
По информации «Рен Тв», подозреваемым оказался таксист, рассказавший, что женщина была его пассажиркой и у них начался роман, а через некоторое время она попросила его бросить семью. На фоне этого между ними начались ссоры.
Издание со ссылкой на слова фигуранта пишет, что он схватил нож и хотел припугнуть знакомую, но в итоге убил ее. После этого возбудили уголовное дело, а подозреваемого арестовали на два месяца.
«Известно, что женщина несколько месяцев назад переехала в Белую Калитву из Саратова. Практически ни с кем не общалась. Детей у нее не было, но был супруг», — уточнило издание.