Таксист из Ростовской области убил любовницу, потому что она хотела разбить семью

Напомним, что женщина в одной из квартир в Белой Калитве получила ранение в шею, после чего выбежала на улицу, чтобы попросить о помощи. Она забежала в один из магазинов, где вызвали скорую, после чего раненую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.