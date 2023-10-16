Старинный особняк Давыдова в Ростове за лето подорожал на 30 млн рублей

К двухэтажному особняку прилегает участок в четыре сотки. Удалось сохранить старинный кирпич, из которого построен дом. Однако первоначальные двери и окна в нем, к сожалению, заменили. В открытых источниках указывается, что здание построено в конце XIX века ростовским промышленником Парамоновым для управляющего мельницей.