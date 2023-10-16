Старинный особняк Давыдова в Ростове за лето подорожал на 30 млн рублей

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
В Ростове с мая продают особняк Давыдова на улице Красных Зорь, 141. Здание площадью в 500 квадратных метров оценили в 85 миллионов рублей. Примечательно, что за почти полгода оно подорожало на 30 миллионов рублей.
К двухэтажному особняку прилегает участок в четыре сотки. Удалось сохранить старинный кирпич, из которого построен дом. Однако первоначальные двери и окна в нем, к сожалению, заменили. В открытых источниках указывается, что здание построено в конце XIX века ростовским промышленником Парамоновым для управляющего мельницей.
Сейчас особняк обустроен под офисные помещения. «Доход от сдачи объекта в аренду сейчас составляет 420 000 рублей в месяц (более 5 миллионов рублей в год)», — указывалось в объявлении о продаже здания в мае.
Ранее в Ростове за 107 миллионов рублей выставили на продажу старинный дом с уникальной лепниной.