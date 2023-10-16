Судимую участницу шоу «Пацанки» из Ростова обвинили в нападении на актрису

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Издание со ссылкой на одного из актеров массовки пишет, что во время съемок телепроекта 29-летняя Вера Федоренко играла роль сотрудницы ресторана и ей попались привередливые гости. Одного из них играла 53-летняя женщина.
«После того, как женщина спросила, не пьяные ли участницы, одна из них избила ее и двух других пожилых людей. Пострадавшая рассказала, что перед ней не извинились, а просто заплатили две тысячи рублей в качестве компенсации», — уточнило издание.
Отмечается, что участница шоу была три раза судима, в том числе за разбой и причинение вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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