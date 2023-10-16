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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Судимую участницу шоу «Пацанки» из Ростова обвинили в нападении на актрису

Судимую участницу шоу «Пацанки» из Ростова обвинили в нападении на актрису

16 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Судимую участницу шоу «Пацанки» из Ростова обвинили в нападении на актрису
Одна из участниц шоу «Пацанки», которая проживает в Ростове-на-Дону, может быть причастна к драке с актрисой, пишет «АиФ-Ростов».

Издание со ссылкой на одного из актеров массовки пишет, что во время съемок телепроекта 29-летняя Вера Федоренко играла роль сотрудницы ресторана и ей попались привередливые гости. Одного из них играла 53-летняя женщина.

«После того, как женщина спросила, не пьяные ли участницы, одна из них избила ее и двух других пожилых людей. Пострадавшая рассказала, что перед ней не извинились, а просто заплатили две тысячи рублей в качестве компенсации», — уточнило издание.

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Отмечается, что участница шоу была три раза судима, в том числе за разбой и причинение вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее на 15 лет осудили дончанина, устроившего перестрелку в доме предпринимателя.

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