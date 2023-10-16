В администрации Таганрога заявили, что устроившая скандал в такси у них не работает

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Напомним, что в Сети появилось видео, на котором сильно выпившая горожанка в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка, нецензурно провоцирует водителя такси в Таганроге на скандал.
Из видео следует, что причиной ее поведения стало требование водителя — заплатить за поездку. На ее взгляд, оно было сделано в грубой форме.
На видео горожанка представляется сотрудником администрации Таганрога — начальником дорожной службы, называет свои данные. А также намекает на хорошие отношении с инспекторами дорожной службы Таганрога.
Корреспондент RostovGazeta пообщался с представителями администрации Таганрога, МБУ «Благоустройство» и Управления ЖКХ. Во всех организациях единогласно сообщили, что сотрудница Анна Сергеевна Касина на должности начальника дорожной службы у них не работает.
Позже Don_Mash сообщил, что в администрации Таганрога Анна Касина уже не работает. По данным telegram-канала, в пятницу она резко написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие скандалы произошли в Ростовской области во время выборов.