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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В администрации Таганрога не признали своей сотрудницей скандалистку из такси

В администрации Таганрога заявили, что устроившая скандал в такси у них не работает

16 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
В администрации Таганрога не признали своей сотрудницей скандалистку из такси

В администрации Таганрога открестились от скандалившейся в такси «сотрудницы»

В администрации Таганрога нет подразделения дорожной службы, сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе администрации.

Напомним, что в Сети появилось видео, на котором сильно выпившая горожанка в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка, нецензурно провоцирует водителя такси в Таганроге на скандал.

Из видео следует, что причиной ее поведения стало требование водителя — заплатить за поездку. На ее взгляд, оно было сделано в грубой форме.

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На видео горожанка представляется сотрудником администрации Таганрога — начальником дорожной службы, называет свои данные. А также намекает на хорошие отношении с инспекторами дорожной службы Таганрога.

Корреспондент RostovGazeta пообщался с представителями администрации Таганрога, МБУ «Благоустройство» и Управления ЖКХ. Во всех организациях единогласно сообщили, что сотрудница Анна Сергеевна Касина на должности начальника дорожной службы у них не работает.

Из видео следует, что причиной ее поведения стало требование водителя — заплатить за поездку
Видео: t.me/MoiTagan

Позже Don_Mash сообщил, что в администрации Таганрога Анна Касина уже не работает. По данным telegram-канала, в пятницу она резко написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие скандалы произошли в Ростовской области во время выборов.

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