В Липецке УК регулируют отопление после подачи «Квадрой» тепла более чем в 2800 домов

В рамках следующего этапа вхождения в отопительный сезон энергетики совместно с сотрудниками УК и ТСЖ приступят к настройке работы распределительных и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму. Необходимо обеспечить параметры теплоносителя у потребителей, равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах и т. д. Об этом пишет chr.aif.ru.