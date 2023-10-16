В Липецке УК регулируют отопление после подачи «Квадрой» тепла более чем в 2800 домов

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В рамках следующего этапа вхождения в отопительный сезон энергетики совместно с сотрудниками УК и ТСЖ приступят к настройке работы распределительных и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму. Необходимо обеспечить параметры теплоносителя у потребителей, равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах и т. д. Об этом пишет chr.aif.ru.
Наладка гидравлического режима является важнейшей частью такого сложного технологического процесса, как старт отопительного сезона, поскольку при отсутствии надлежащего перепада давления отопление может просто не доходить до верхних этажей. Об этом заявил главный инженер Липецкого филиала ПАО «Квадра» Виталий Гордеев.
«Это, с одной стороны, типичная ситуация, но в то же время требующая адресного подхода к ее разрешению в каждом конкретном случае. С нашей стороны организовано оперативное взаимодействие с управляющими организациями по решению всех вопросов, возникающих при запуске систем отопления», — добавил Гордеев.
От также напомнил жителям областного центра о необходимости информирования о любых проблемах, связанных с подачей отопления, в единую диспетчерскую службу Липецкой области.
Напомним, мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о запуске отопительного сезона — 2023/2024 с 9 октября. Согласно документу, в течение пяти дней ресурсоснабжающие организации были обязаны перевести свои энергообъекты на зимний режим работы. На выходных энергетики подключили оставшихся абонентов, которые ранее не были включены по различным причинам в течение основного срока.