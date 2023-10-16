rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

В Нижегородской области показали проект комплексного развития электромобильности

В Нижегородской области показали проект комплексного развития электромобильности

16 октября 2023, 15:33
Фото: t.me/s/glebnikitin_nn
В Нижегородской области в рамках межрегионального форума «Реализация регионального инвестиционного стандарта» глава компании Hyper Алексей Тихонов представил вице-премьеру России Андрею Белоусову прототип отрасли электродвижения, который был разработан с использованием мер государственной поддержки.

Площадь Нижегородской ярмарки стала местом презентации проекта комплексного развития электромобильности в регионе: были продемонстрированы сеть зарядных станций и более 200 электромобилей, принадлежащих местным автопаркам такси. Также была представлена IT-платформа, позволяющая управлять уровнем заряда транспортных средств с электродвигателем. В ходе презентации был также представлен прототип зарядной станции 150 кВт, разработанной производителями из Нижнего Новгорода. Она способна одновременно оперативно заряжать два электромобиля, пишет NewsNN.

На данный момент в Нижегородской области уже действует около 80 быстрых зарядных станций, а к концу текущего года это число увеличится на 38 станций. В планах компании Hyper расширение федеральной сети до 140 станций в других регионах России к концу 2023 года. Ранее компания привлекла 350 миллионов рублей частных инвестиций, свыше 127 миллионов из которых было вложено более чем 800 физическими лицами.

«В этом году мы удваиваем зарядную сеть, устанавливаем еще 58 зарядок уже по всему региону и на ключевых трассах. Ожидаем, что объем транспортного потока такси увеличится в два раза. Тиражируем проект в другие регионы России. На примере подхода Нижегородской области доказано, что массовое строительство быстрых ЭЗС становится интересным инвестиционным продуктом для частного капитала», — отметил Алексей Тихонов.

Подпишитесь
В Ростовской области жители запугивают таксистов Администрацией и грабят за iPhone
Сегодня, 15:52
«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова
Сегодня, 09:44
В Ростове выделили 8,4 млн рублей на снос дома, построенного в 1931 году
Сегодня, 15:36
Таксист из Ростовской области убил любовницу, потому что она хотела разбить семью
Сегодня, 14:19
Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь
Сегодня, 14:17
Ростовчанин пытался выпрыгнуть из окна общежития, отбиваясь от соседей отверткой
Сегодня, 14:06