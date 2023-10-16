В Нижегородской области показали проект комплексного развития электромобильности

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Площадь Нижегородской ярмарки стала местом презентации проекта комплексного развития электромобильности в регионе: были продемонстрированы сеть зарядных станций и более 200 электромобилей, принадлежащих местным автопаркам такси. Также была представлена IT-платформа, позволяющая управлять уровнем заряда транспортных средств с электродвигателем. В ходе презентации был также представлен прототип зарядной станции 150 кВт, разработанной производителями из Нижнего Новгорода. Она способна одновременно оперативно заряжать два электромобиля, пишет NewsNN.
На данный момент в Нижегородской области уже действует около 80 быстрых зарядных станций, а к концу текущего года это число увеличится на 38 станций. В планах компании Hyper расширение федеральной сети до 140 станций в других регионах России к концу 2023 года. Ранее компания привлекла 350 миллионов рублей частных инвестиций, свыше 127 миллионов из которых было вложено более чем 800 физическими лицами.
«В этом году мы удваиваем зарядную сеть, устанавливаем еще 58 зарядок уже по всему региону и на ключевых трассах. Ожидаем, что объем транспортного потока такси увеличится в два раза. Тиражируем проект в другие регионы России. На примере подхода Нижегородской области доказано, что массовое строительство быстрых ЭЗС становится интересным инвестиционным продуктом для частного капитала», — отметил Алексей Тихонов.