В Нижегородской области показали проект комплексного развития электромобильности

На данный момент в Нижегородской области уже действует около 80 быстрых зарядных станций, а к концу текущего года это число увеличится на 38 станций. В планах компании Hyper расширение федеральной сети до 140 станций в других регионах России к концу 2023 года. Ранее компания привлекла 350 миллионов рублей частных инвестиций, свыше 127 миллионов из которых было вложено более чем 800 физическими лицами.