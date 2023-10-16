В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз

За два дня ростовчане и гости города получат возможность отправиться к Карачаево-Черкесию и посетить ее главные достопримечательности: горы, в том числе горнолыжные курорты Домбая и Архыз, озеро Тубанлы-Кель с Тебердинским заповедником, Нижне-Архызским Аланским городищем и этнографическим музеем.