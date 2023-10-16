В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Власти объявили, что с 24 ноября с вокзала «Ростов-Главный» запустят туристический поезд «Выходные в Домбае».
За два дня ростовчане и гости города получат возможность отправиться к Карачаево-Черкесию и посетить ее главные достопримечательности: горы, в том числе горнолыжные курорты Домбая и Архыз, озеро Тубанлы-Кель с Тебердинским заповедником, Нижне-Архызским Аланским городищем и этнографическим музеем.
Дончанам также рекомендуют познакомиться с местной кухней — блюдами из форели, шашлыком из барашка, шурпой, хычинами, травяным чаем, айраном.
Ранее стало известно, что на Дону запустят прямую электричку от Таганрога до Батайска.