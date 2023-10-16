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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 14:18

В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз

В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз

16 октября 2023, 13:02
Фото: 1MI
В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз
В Ростове запустят туристический поезд до курортов Домбая и Архыза, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.

Власти объявили, что с 24 ноября с вокзала «Ростов-Главный» запустят туристический поезд «Выходные в Домбае».

За два дня ростовчане и гости города получат возможность отправиться к Карачаево-Черкесию и посетить ее главные достопримечательности: горы, в том числе горнолыжные курорты Домбая и Архыз, озеро Тубанлы-Кель с Тебердинским заповедником, Нижне-Архызским Аланским городищем и этнографическим музеем.

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Дончанам также рекомендуют познакомиться с местной кухней — блюдами из форели, шашлыком из барашка, шурпой, хычинами, травяным чаем, айраном.

Ранее стало известно, что на Дону запустят прямую электричку от Таганрога до Батайска.

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