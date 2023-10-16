В Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Роспотребнадзор поделился итогами радиационного мониторинга в Ростовской области с начала года. Специалисты проверяли показатели радиации в воздухе, почве, питьевой воде, водоемах и продуктах.
«Радиационная обстановка на территории области остаётся стабильной», — заключили в надзорном ведомстве. Там добавили, что показатель радиационного фона не превышают средних значений многолетних наблюдений.
Также за уровнем радиации следят в зоне Ростовской атомной электростанции, на территории хранения радиоактивных отходов и в приграничных районах. Там тревожных показателей не зафиксировано.
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