rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области

В Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области

16 октября 2023, 11:40
Фото: 38.mchs.gov.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области
В Ростовской области продолжается мониторинг радиационной ситуации, рассказали в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор поделился итогами радиационного мониторинга в Ростовской области с начала года. Специалисты проверяли показатели радиации в воздухе, почве, питьевой воде, водоемах и продуктах.

«Радиационная обстановка на территории области остаётся стабильной», — заключили в надзорном ведомстве. Там добавили, что показатель радиационного фона не превышают средних значений многолетних наблюдений.

Ростовский спасатель Белков рассказал, что делать во время радиации
Узнать подробнее

Также за уровнем радиации следят в зоне Ростовской атомной электростанции, на территории хранения радиоактивных отходов и в приграничных районах. Там тревожных показателей не зафиксировано.

Ранее эколог Баташев рассказал о загрязнении Черного моря после разрушения Каховской ГЭС.

Читайте также:
Сотням покинувших Ростовскую область иностранцам запретят въезжать в РФВ Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли Ростовской области радиацияЭколог объяснил, как после разрушения Каховской ГЭС радиация может попасть в Ростов
#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Роспотребнадзор#Радиация в Ростовской области#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова
Сегодня, 09:44
Вдоль будущей трамвайной линии в Ростове на Еременко начали вырубать деревья
Сегодня, 14:22
Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь
Сегодня, 14:17
Эколог рассказал о безопасной ликвидации мусора на полигонах Ростовской области
Сегодня, 13:39
В Таганроге студентов техникума кормили маслом с кислотой
Сегодня, 13:34
Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:58