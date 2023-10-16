В Ростове структура застройщика левого берега Дона объявила о поиске «кайфоменеджера»

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
В начале октября ООО «Перспектива24 — Ростов-на-Дону» объявила о найме персонала. В штат компании ищут специалиста, которого они сами назвали кайфоменеджером.
В обязанности соискателя входит общение с предпринимателями, покупателями, потенциальными инвесторами. Подробнее в компании рассказывать не стали.
От соискателя не требуют никакого опыта работы, но предупреждают, что занятость и рабочий день будут полными. Среди качеств будущего сотрудника работодатель хочет видеть грамотную речь и умение вести переговоры, работать с возражениями, навыки продаж, ведения деловой переписки, поиска информации о недвижимости и работы с документацией. Все эти навыки работодатель оценил в сумму от 80 тысяч рублей.
На портале трудоустройства указано, что на вакансию откликнулись более 20 дончан.
Напомним, компания относится к федеральному проекту «Самолет Плюс», включающему в себя структуры застройщика (Группы «Самолет») и оператора недвижимости («Перспектива24»). В сентябре именно ГК «Самолет» получила право на планировку левого берега Дона в Ростове под застройку многоэтажными домами.