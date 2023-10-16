В Ростове структура застройщика левого берега Дона объявила о поиске «кайфоменеджера»

От соискателя не требуют никакого опыта работы, но предупреждают, что занятость и рабочий день будут полными. Среди качеств будущего сотрудника работодатель хочет видеть грамотную речь и умение вести переговоры, работать с возражениями, навыки продаж, ведения деловой переписки, поиска информации о недвижимости и работы с документацией. Все эти навыки работодатель оценил в сумму от 80 тысяч рублей.