В Ростове выделили 8,4 млн рублей на снос дома, построенного в 1931 году

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
МКУ «Управление ЖКХ» Октябрьского района Ростова-на-Дону опубликовало открытый конкурс для поиска подрядчика, который сможет взять на себя работы по сносу жилого многоквартирного дома на улице Мечникова, 57 литер АА1. Стоимость работ оценили в 8,45 миллиона рублей.
Само здание 1931 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу в мае 2017 года, однако тендер на демонтаж здания разместили только в начале октября. В смете указано, что сметный расчет утвердили в четвертом квартале 2021 года. За выделенные средства исполнителю предстоит произвести демонтаж и вывезти строительный мусор, контракт необходимо выполнить до конца 2023 года.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 25 октября, победителя тендера выберут на следующий день.
Ранее стало известно, что в этом районе снесут еще один аварийный дом на улице Фрунзе.