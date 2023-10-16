В Ростове выделили 8,4 млн рублей на снос дома, построенного в 1931 году

Само здание 1931 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу в мае 2017 года, однако тендер на демонтаж здания разместили только в начале октября. В смете указано, что сметный расчет утвердили в четвертом квартале 2021 года. За выделенные средства исполнителю предстоит произвести демонтаж и вывезти строительный мусор, контракт необходимо выполнить до конца 2023 года.