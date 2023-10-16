В Ростовской области погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поезда

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Напомним, в конце прошлой недели в Каменске-Шахтинском произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 12-летний мальчик решил забраться на грузовой вагон с товарищами, но получил удар током и серьезные ожоги.
Портал Donnews со ссылкой на представителей пресс-службы управления на транспорте МВД региона рассказали, что врачи боролись за жизнь ребенка двое суток. Их попытки оказались безуспешны, и 12-летний подросток ушел из жизни 16 октября.
Ранее в Ростовской области объявили, что 35 дончан стали жертвами происшествий на железных дорогах с января по сентябрь 2023 года.