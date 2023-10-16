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Published Сегодня, 16:05

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Updated Сегодня, 16:07

В Ростовской области погиб 12-летний мальчик, забравшийся на грузовой вагон

В Ростовской области погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поезда

16 октября 2023, 16:05
Фото: 1MI
В Ростовской области погиб 12-летний мальчик, забравшийся на грузовой вагон
В Ростовской области сообщили о гибели мальчика, который забрался на грузовой вагон и получил удар током, об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Напомним, в конце прошлой недели в Каменске-Шахтинском произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 12-летний мальчик решил забраться на грузовой вагон с товарищами, но получил удар током и серьезные ожоги.

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Портал Donnews со ссылкой на представителей пресс-службы управления на транспорте МВД региона рассказали, что врачи боролись за жизнь ребенка двое суток. Их попытки оказались безуспешны, и 12-летний подросток ушел из жизни 16 октября.

Ранее в Ростовской области объявили, что 35 дончан стали жертвами происшествий на железных дорогах с января по сентябрь 2023 года.

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