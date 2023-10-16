rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

В Ростовской области с начала года жертвами ДТП на железной дороге стали 49 человек

В Ростовской области с начала года жертвами ДТП на железной дороге стали 49 человек

16 октября 2023, 15:10
Фото: 1MI
В Ростовской области с начала года жертвами ДТП на железной дороге стали 49 человек

В Ростовской области на железной дороге в 2023 году погибли 35 человек

В Ростовской области за период с января по сентябрь 2023 года на железной дороге в результате ДТП погибли 35 человек, еще 14 пострадали, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

В ведомстве сообщили, что с января по сентябрь 2023 года из-за несоблюдения правил нахождения на железной дороге и ее инфраструктуре пострадали 14 человек, получившие травмы разной степени тяжести, еще 35 дончан погибли. При этом за аналогичный период 2022 года показатели смертности на железнодорожных путях были выше — погиб 41 человек, количество пострадавших совпадает с показателями этого года.

Стало известно, как обгоревший подросток попал на крышу вагона в Каменске
Узнать подробнее

Основной причиной травмирования стало хождение по путям в неположенных местах перед движущимися поездами. При этом, согласно данным статистики, именно Краснодарский край и Ростовская область стали лидерами по числу случаев травматизма из-за нарушения правил безопасности на железной дороге в регионах СКЖД, на Кубани зафиксировали 19 случаев, в Ростовской области — 17.

Ранее в Ростовской области ребенок получил серьезные ожоги, забравшись на железнодорожный состав.

Читайте также:
В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и АрхызВ Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поездеСпасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погибшие#ДТП#Надежда Пустяк#Железная дорога#Краснодарский край#Последние новости Ростова на сегодня#Гибель человека#Правила безопасности#18+#Минтранспорта#Пострадавшие#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жители запугивают таксистов Администрацией и грабят за iPhone
Сегодня, 15:52
«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова
Сегодня, 09:44
В Ростове выделили 8,4 млн рублей на снос дома, построенного в 1931 году
Сегодня, 15:36
Таксист из Ростовской области убил любовницу, потому что она хотела разбить семью
Сегодня, 14:19
Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь
Сегодня, 14:17
Ростовчанин пытался выпрыгнуть из окна общежития, отбиваясь от соседей отверткой
Сегодня, 14:06