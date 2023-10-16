В Ростовской области с начала года жертвами ДТП на железной дороге стали 49 человек

В ведомстве сообщили, что с января по сентябрь 2023 года из-за несоблюдения правил нахождения на железной дороге и ее инфраструктуре пострадали 14 человек, получившие травмы разной степени тяжести, еще 35 дончан погибли. При этом за аналогичный период 2022 года показатели смертности на железнодорожных путях были выше — погиб 41 человек, количество пострадавших совпадает с показателями этого года.