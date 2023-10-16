В Ростовской области жители запугивают таксистов Администрацией и грабят за iPhone

На видео женщина ругается с водителем такси, требуя у него проявить к ней уважение только из-за того, что сама пассажирка якобы знакома с главой администрации Таганрога, в то же время водитель предельно вежлив, спокоен и пытается отстоять свою позицию аргументами, обращаясь к клиентке исключительно на Вы.