В Ростовской области жители запугивают таксистов Администрацией и грабят за iPhone

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В Ростове ищут вооруженного грабителя, который «обнес» магазин с техникой Apple, бывшей в употреблении, об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ростовской области.
В воскресенье, 15 октября, вооруженный мужчина, одетый в камуфляж, ворвался в магазин брендовой электроники на улице Максима Горького и с помощью угроз получил у консультанта крупную сумму денег и технику.
В МВД утверждают, что грабитель украл всего один телефон, однако ранее авторы Telegram-канала Shot заявили, что добычей злоумышленника стали 40 iPhone и два ноутбука, а также четыре миллиона рублей.
Роспотребнадзор Ростовской области поделился результатами мониторинга радиационной ситуации в регионе с начала 2023 года. Объектом исследования стали воздух, почва, вода и продукты в Ростовской области, а предметом проверки — показатели радиации.
По словам инспекторов, радиационная обстановка в Ростовской области остается стабильной, а радиационный фон не превышает средних значений.
Кроме проверок на территории региона, под отдельным наблюдением находится зона атомной электростанции, а также хранилища радиоактивных отходов. Там ситуация также остается стабильной.
Еще одной значимой новостью дня стал инцидент в Таганроге. В Интернете распространилось видео женщины, которая была до глубины возмущена требованием водителя такси оплатить поездку и начала угрожать ему связями, называя себя сотрудницей администрации Таганрога.
На видео женщина ругается с водителем такси, требуя у него проявить к ней уважение только из-за того, что сама пассажирка якобы знакома с главой администрации Таганрога, в то же время водитель предельно вежлив, спокоен и пытается отстоять свою позицию аргументами, обращаясь к клиентке исключительно на Вы.
Женщина продолжает конфликт на повышенных тонах с нецензурной лексикой, не обращая внимания даже на собственного малолетнего ребенка, сидящего рядом.
«Ну мы посмотрим, как дальше ты будешь жить», — заявила пассажирка водителю после того, как перечислила тех, с кем она знакома. Сама пассажирка представилась Анной Кассиной и добавила, что работает в подразделении дорожной службы администрации, однако это заявление женщины власти Таганрога опровергли.
Данные об инциденте уточняются.