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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Ростовской области жители запугивают таксистов связями и воруют iPhone

В Ростовской области жители запугивают таксистов Администрацией и грабят за iPhone

16 октября 2023, 15:52
Фото: Giuseppe Campanale/CC BY-ND 2.0 DEED/flickr.com
В Ростовской области жители запугивают таксистов связями и воруют iPhone
В Ростовской области следят за показателями радиации, пока местные жители устраивают скандалы в такси и нападают на салоны по продаже электроники ради брендовой техники и денег.

«Яблокоман» вне закона

В Ростове ищут вооруженного грабителя, который «обнес» магазин с техникой Apple, бывшей в употреблении, об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ростовской области.

В воскресенье, 15 октября, вооруженный мужчина, одетый в камуфляж, ворвался в магазин брендовой электроники на улице Максима Горького и с помощью угроз получил у консультанта крупную сумму денег и технику.

В МВД утверждают, что грабитель украл всего один телефон, однако ранее авторы Telegram-канала Shot заявили, что добычей злоумышленника стали 40 iPhone и два ноутбука, а также четыре миллиона рублей.

В Ростове ищут вооруженного грабителя, который «обнес» магазин с техникой Apple, бывшей в употребленииВ Ростове ищут вооруженного грабителя, который «обнес» магазин с техникой Apple, бывшей в употреблении
В Ростове ищут вооруженного грабителя, который «обнес» магазин с техникой Apple, бывшей в употреблении
Фото: 1MI

Проверка окружающей среды

Роспотребнадзор Ростовской области поделился результатами мониторинга радиационной ситуации в регионе с начала 2023 года. Объектом исследования стали воздух, почва, вода и продукты в Ростовской области, а предметом проверки — показатели радиации.

По словам инспекторов, радиационная обстановка в Ростовской области остается стабильной, а радиационный фон не превышает средних значений.

Кроме проверок на территории региона, под отдельным наблюдением находится зона атомной электростанции, а также хранилища радиоактивных отходов. Там ситуация также остается стабильной.

Да вы знаете, кто я?

Еще одной значимой новостью дня стал инцидент в Таганроге. В Интернете распространилось видео женщины, которая была до глубины возмущена требованием водителя такси оплатить поездку и начала угрожать ему связями, называя себя сотрудницей администрации Таганрога.

На видео женщина ругается с водителем такси, требуя у него проявить к ней уважение только из-за того, что сама пассажирка якобы знакома с главой администрации Таганрога, в то же время водитель предельно вежлив, спокоен и пытается отстоять свою позицию аргументами, обращаясь к клиентке исключительно на Вы.

Да вы знаете, кто я?Да вы знаете, кто я?
Да вы знаете, кто я?
Фото: ЧП Таганрог
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Женщина продолжает конфликт на повышенных тонах с нецензурной лексикой, не обращая внимания даже на собственного малолетнего ребенка, сидящего рядом.

«Ну мы посмотрим, как дальше ты будешь жить», — заявила пассажирка водителю после того, как перечислила тех, с кем она знакома. Сама пассажирка представилась Анной Кассиной и добавила, что работает в подразделении дорожной службы администрации, однако это заявление женщины власти Таганрога опровергли.

Данные об инциденте уточняются.

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