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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Шахтах пьяный мужчина убил знакомого кирпичом во время застолья

В Шахтах пьяный мужчина забил знакомого кирпичом во время застолья

16 октября 2023, 12:26
Фото: Andrewlister/cc0/wikimedia.org
В Шахтах пьяный мужчина убил знакомого кирпичом во время застолья
В Ростовской области заключили под стражу жителя города Шахты, которого подозревают в убийстве собутыльника, информация об этом появилась на портале Следственного управления СК РФ региона.

Следователи представили версию, согласно которой 12 октября подозреваемый, находившийся в Шахтах, распивал спиртные напитки с 64-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, и подозреваемый начал забивать жертву ногами и кирпичом по голове и туловищу. Телесные повреждения были настолько серьезными, что 64-летний мужчина погиб на месте. Злоумышленник скрылся с места преступления.

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Однако в результате поисков и следственных мероприятий подозреваемого удалось найти и задержать. Дома у мужчины обнаружили одежду в пятнах крови, в которую он был одет в момент убийства.

Сейчас мужчину поместили под стражу, сообщается, что ранее подозреваемый был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, недавно дончанин пытался убить знакомого гаечным ключом.

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