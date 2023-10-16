В Шахтах пьяный мужчина забил знакомого кирпичом во время застолья

Следователи представили версию, согласно которой 12 октября подозреваемый, находившийся в Шахтах, распивал спиртные напитки с 64-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, и подозреваемый начал забивать жертву ногами и кирпичом по голове и туловищу. Телесные повреждения были настолько серьезными, что 64-летний мужчина погиб на месте. Злоумышленник скрылся с места преступления.