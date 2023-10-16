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Updated Сегодня, 09:48

«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов высказался о застройке Ростова

«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова

16 октября 2023, 09:44
Фото: rostov-gorod.ru
«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов высказался о застройке Ростова

Актер Жигунов заявил, что застройка Ростова ведется в стиле публичного дома

Уроженец Ростова, российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов признался в беседе с корреспондентом RostovGazeta в том, что ему не очень нравится, как выглядят улицы донской столицы.

Актер замечает, что застройка Ростова идет какая-то упрощенная, экономически-рациональная. Она огибает множество старых зданий в центре города, которые надо реставрировать и пытаться сохранить их облик.

«Все эти проблемы Москва переживала при Лужкове. Тогда, столицу стали крыть синим стеклом. Это было ужасно. Потеря лица городом — опасная вещь, которую восстановить потом не удастся», — подчеркивает Сергей Жигунов.

Собеседник признается, что вчера прогуливался по набережной в Ростове, и увидел, как много делается для города. На набережной, по его оценкам, все в порядке — много памятников, ведутся работы.

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«Но мне кажется, что отношение ростовчан к художественности своего проживания заниженное. Город стал рациональным, экономическим центром. А энергетика появилась напряженная, — комментирует Жигунов. — Все стало такое средне-ремонтное в стиле публичного дома середины 90-х годов. Все облицовывается кафельной плиткой, и это не очень хорошо. С этим надо что-то делать».

Ранее RostovGazeta сообщала, как Сергей Жигунов пришел в ужас от улицы Сержантова в Ростове, где прошло его детство.

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