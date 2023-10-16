«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Актер замечает, что застройка Ростова идет какая-то упрощенная, экономически-рациональная. Она огибает множество старых зданий в центре города, которые надо реставрировать и пытаться сохранить их облик.
«Все эти проблемы Москва переживала при Лужкове. Тогда, столицу стали крыть синим стеклом. Это было ужасно. Потеря лица городом — опасная вещь, которую восстановить потом не удастся», — подчеркивает Сергей Жигунов.
Собеседник признается, что вчера прогуливался по набережной в Ростове, и увидел, как много делается для города. На набережной, по его оценкам, все в порядке — много памятников, ведутся работы.
«Но мне кажется, что отношение ростовчан к художественности своего проживания заниженное. Город стал рациональным, экономическим центром. А энергетика появилась напряженная, — комментирует Жигунов. — Все стало такое средне-ремонтное в стиле публичного дома середины 90-х годов. Все облицовывается кафельной плиткой, и это не очень хорошо. С этим надо что-то делать».
Ранее RostovGazeta сообщала, как Сергей Жигунов пришел в ужас от улицы Сержантова в Ростове, где прошло его детство.