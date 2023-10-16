«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова

«Но мне кажется, что отношение ростовчан к художественности своего проживания заниженное. Город стал рациональным, экономическим центром. А энергетика появилась напряженная, — комментирует Жигунов. — Все стало такое средне-ремонтное в стиле публичного дома середины 90-х годов. Все облицовывается кафельной плиткой, и это не очень хорошо. С этим надо что-то делать».