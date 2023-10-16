В Таганроге студентов техникума кормили маслом с кислотой

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Ростовской области во время мониторинга качества пищевой продукции при отборе проб продуктов в ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» в масле обнаружили консерванты.
По результатам проверки проб в лаборатории специалисты выявили в масле «Крестьянском» сладко-сливочном, несоленом 72,5%», изготовленном по ГОСТ 32261-2013, сорбиновую кислоту
«Превышение массовой доли сорбиновой кислоты свидетельствуют об использовании консервантов при производстве пищевой продукции», — сказано в сообщении.
Производителем масла с консервантами, согласно системе «ВетИС», стало ООО «Молочный мир», зарегистрированное на территории Краснодарского края, но физически расположенное в Ростовской области.
Инспекторы Россельхознадзора изучили данные системы «Меркурия» и заметили расхождения в электронных ветеринарных сопроводительных документах по части заявленной и фактически поставляемой продукции в социальные учреждения. Данные направили в Краснодарское УФАС.
В итоге проверка антимонопольной службы обнаружила в действиях ООО «Молочный мир» признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку предприятие ввело покупателя в заблуждение относительно поставляемой продукции.
В октябре Краснодарское УФАС вынесло решение о выдаче предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции».
«Производитель продукции предупрежден об исключении реализации товаров с указанием на упаковке недостоверной информации о составе и соответстви», — сказано в сообщении.
Ранее Ростовстат объявил, какие продукты в Ростове оказались дороже, чем в других городах Ростовской области.