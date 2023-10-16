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Published Сегодня, 13:34

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В Ростовской области в социальные учреждения поставляли масло с кислотой

В Таганроге студентов техникума кормили маслом с кислотой

16 октября 2023, 13:34
Фото: Pxhere
В Ростовской области в социальные учреждения поставляли масло с кислотой
Краснодарское предприятие поставляло в социальные учреждения Ростовской области масло с сорбиновой кислотой, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

В Ростовской области во время мониторинга качества пищевой продукции при отборе проб продуктов в ГБПОУ «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» в масле обнаружили консерванты.

По результатам проверки проб в лаборатории специалисты выявили в масле «Крестьянском» сладко-сливочном, несоленом 72,5%», изготовленном по ГОСТ 32261-2013, сорбиновую кислоту

«Превышение массовой доли сорбиновой кислоты свидетельствуют об использовании консервантов при производстве пищевой продукции», — сказано в сообщении.

Производителем масла с консервантами, согласно системе «ВетИС», стало ООО «Молочный мир», зарегистрированное на территории Краснодарского края, но физически расположенное в Ростовской области.

Донскому предприятию запретили производить молочную продукцию
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Инспекторы Россельхознадзора изучили данные системы «Меркурия» и заметили расхождения в электронных ветеринарных сопроводительных документах по части заявленной и фактически поставляемой продукции в социальные учреждения. Данные направили в Краснодарское УФАС.

В итоге проверка антимонопольной службы обнаружила в действиях ООО «Молочный мир» признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку предприятие ввело покупателя в заблуждение относительно поставляемой продукции.

В октябре Краснодарское УФАС вынесло решение о выдаче предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции».

«Производитель продукции предупрежден об исключении реализации товаров с указанием на упаковке недостоверной информации о составе и соответстви», — сказано в сообщении.

Ранее Ростовстат объявил, какие продукты в Ростове оказались дороже, чем в других городах Ростовской области.

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