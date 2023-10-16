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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

ВАЗ и BMW разорвало на части после жесткого столкновения в Ростовской области

ВАЗ и BMW разорвало на части после столкновения в Ростовской области

16 октября 2023, 06:45
Фото: Midjourney
ВАЗ и BMW разорвало на части после жесткого столкновения в Ростовской области
Реанимация понадобилась после жесткого столкновения ВАЗ и BMW в Шахтах Ростовской области, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Минувшей ночью серьезное ДТП произошло в Шахтах. Там на пересечении улиц Советской и Карла Маркса столкнулись ВАЗ 2107 и BMW 520. Удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла. Покорёженные части машин валялись на тротуаре и проезжей части.

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Там на пересечении улиц Советской и Карла Маркса столкнулись ВАЗ 2107 и BMW 520. Там на пересечении улиц Советской и Карла Маркса столкнулись ВАЗ 2107 и BMW 520.
Там на пересечении улиц Советской и Карла Маркса столкнулись ВАЗ 2107 и BMW 520. Там на пересечении улиц Советской и Карла Маркса столкнулись ВАЗ 2107 и BMW 520.
Там на пересечении улиц Советской и Карла Маркса столкнулись ВАЗ 2107 и BMW 520.
Фото: t.me/rostov_glavniy

Очевидцы сообщают, что виновником ДТП был ВАЗ. Однако точные обстоятельства аварии, пока неизвестны.

Госпитализировать участников инцидента приехала реанимация. В каком состоянии они сейчас находятся, не уточняется.

В ГИБДД региона подробностями пока не делились.

Ранее девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем.

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