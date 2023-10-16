ВАЗ и BMW разорвало на части после столкновения в Ростовской области

Минувшей ночью серьезное ДТП произошло в Шахтах. Там на пересечении улиц Советской и Карла Маркса столкнулись ВАЗ 2107 и BMW 520. Удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла. Покорёженные части машин валялись на тротуаре и проезжей части.