ВАЗ и BMW разорвало на части после столкновения в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Минувшей ночью серьезное ДТП произошло в Шахтах. Там на пересечении улиц Советской и Карла Маркса столкнулись ВАЗ 2107 и BMW 520. Удар машин был настолько сильным, что они превратились в груду металла. Покорёженные части машин валялись на тротуаре и проезжей части.
Очевидцы сообщают, что виновником ДТП был ВАЗ. Однако точные обстоятельства аварии, пока неизвестны.
Госпитализировать участников инцидента приехала реанимация. В каком состоянии они сейчас находятся, не уточняется.
В ГИБДД региона подробностями пока не делились.