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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Появились подробности вооруженного ограбления магазина Apple в центре Ростова

Вооруженный грабитель в Ростове вынес из магазина 40 смартфонов и два ноутбука

16 октября 2023, 06:46
Фото: pxhere.com
Появились подробности вооруженного ограбления магазина Apple в центре Ростова
В Ростове-на-Дону разыскивают вооруженного грабителя, напавшего на магазин поддержанной техники Apple, сообщили в МВД.

Накануне днем вооруженный мужчина в камуфляже напал на магазин техники Apple на улице Максима Горького. Он, угрожая консультанту, вынес крупную сумму денег из кассы и технику.

Неизвестный с оружием и в камуфляже напал на магазин в Ростове
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В МВД сообщали о краже одного телефона. Однако Telegram-канал Shot пишет, что украдены оказались 40 телефонов марки IPhone и два ноутбука. Также там уточнили, что сумма украденных и кассы денег составила четыре миллиона рублей.

Ранее очевидцы сообщали, что на вид злоумышленнику было в районе 30-35 лет. Он полноват и имеет кавказские черты лица.

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