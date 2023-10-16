Вооруженный грабитель в Ростове вынес из магазина 40 смартфонов и два ноутбука

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Накануне днем вооруженный мужчина в камуфляже напал на магазин техники Apple на улице Максима Горького. Он, угрожая консультанту, вынес крупную сумму денег из кассы и технику.
В МВД сообщали о краже одного телефона. Однако Telegram-канал Shot пишет, что украдены оказались 40 телефонов марки IPhone и два ноутбука. Также там уточнили, что сумма украденных и кассы денег составила четыре миллиона рублей.
Ранее очевидцы сообщали, что на вид злоумышленнику было в районе 30-35 лет. Он полноват и имеет кавказские черты лица.