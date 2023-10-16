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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

Юрист рассказал, как адвокатов Ростова смогут лишить статуса из-за отъезда за рубеж

Юрист рассказал, как адвокатов Ростова смогут лишить статуса после переезда за рубеж

16 октября 2023, 11:49
Фото: 1MI
Юрист рассказал, как адвокатов Ростова смогут лишить статуса из-за отъезда за рубеж

Юрист рассказал, как адвокатов Ростова лишат статуса из-за отъезда за границу

Поправки в законодательство, согласно которым, российских адвокатов смогут лишать статуса при переезде за границу, обсуждаются сегодня, сообщил RostovGazeta юрист из Ростова Антон Габович.

Напомним, что поправку о лишении российских адвокатов статуса при переезде за границу, предложено добавить в закон «Об адвокатуре».

«Следует понимать, что этот законопроект еще не внесен на обсуждение в Госдуму. А это значит, что он может претерпеть изменения», — отмечает Антон Габович.

По словам юриста, прекращать статус адвоката предлагается при наличии выявленного случая его выезда за пределы России — или на постоянное место жительства, или на срок более одного года. Решение об этом будет принимать квалификационная комиссия.

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Но, добавляет собеседник, предусмотрены и исключения. Например, если адвокат поедет за рубеж для лечения, обучения или для сопровождения членов семьи.

Юрист подчеркивает, что решение о прекращении статуса адвоката — это крайняя мера.

Юрист подчеркивает, что решение о прекращении статуса адвоката — это крайняя мера.Юрист подчеркивает, что решение о прекращении статуса адвоката — это крайняя мера.
Юрист подчеркивает, что решение о прекращении статуса адвоката — это крайняя мера.
Фото: 1MI

«По общему правилу к адвокату применяются меры дисциплинарной ответственности — замечание, предупреждение. Прекращение статуса применяется в случае грубого и неоднократного нарушения адвокатом законодательства об адвокатской деятельности», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как на адвоката в Ростове завели уголовное дело за попытку подкупить судью.

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