Юрист рассказал, как адвокатов Ростова смогут лишить статуса после переезда за рубеж

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Напомним, что поправку о лишении российских адвокатов статуса при переезде за границу, предложено добавить в закон «Об адвокатуре».
«Следует понимать, что этот законопроект еще не внесен на обсуждение в Госдуму. А это значит, что он может претерпеть изменения», — отмечает Антон Габович.
По словам юриста, прекращать статус адвоката предлагается при наличии выявленного случая его выезда за пределы России — или на постоянное место жительства, или на срок более одного года. Решение об этом будет принимать квалификационная комиссия.
Но, добавляет собеседник, предусмотрены и исключения. Например, если адвокат поедет за рубеж для лечения, обучения или для сопровождения членов семьи.
Юрист подчеркивает, что решение о прекращении статуса адвоката — это крайняя мера.
«По общему правилу к адвокату применяются меры дисциплинарной ответственности — замечание, предупреждение. Прекращение статуса применяется в случае грубого и неоднократного нарушения адвокатом законодательства об адвокатской деятельности», — резюмирует эксперт.
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