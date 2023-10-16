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Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области на этой неделе

Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области в течение неделе

16 октября 2023, 08:56
Фото: pxhere
Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области на этой неделе
В Ростовской области прогнозируют заморозки до -5 градусов с 18 октября, сообщили синоптики.

После непродолжительного бабьего лета в Ростовскую область постепенно вернется похолодание. Сегодня температура воздуха еще останется на отметке в +20 — +24 градуса. Однако уже с завтрашнего дня столбики термометров опустятся до +9 — +14 градусов днем и +2 — +7 градусов ночью. На севере региона ожидаются заморозки до -3 градусов.

Со среды, 18 октября, в Ростовской области пойдут дожди. Днем температура воздуха будет достигать +7 — +15 градусов, а вечером — -1 — +3 градусов. На севере и западе региона при этом мороз усилится до -5 градусов.

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Небольшое потепление придет в область лишь на выходных, 21 и 22 октября. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +14 — +16 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростове-на-Дону.

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