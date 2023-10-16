Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области в течение неделе

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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После непродолжительного бабьего лета в Ростовскую область постепенно вернется похолодание. Сегодня температура воздуха еще останется на отметке в +20 — +24 градуса. Однако уже с завтрашнего дня столбики термометров опустятся до +9 — +14 градусов днем и +2 — +7 градусов ночью. На севере региона ожидаются заморозки до -3 градусов.
Со среды, 18 октября, в Ростовской области пойдут дожди. Днем температура воздуха будет достигать +7 — +15 градусов, а вечером — -1 — +3 градусов. На севере и западе региона при этом мороз усилится до -5 градусов.
Небольшое потепление придет в область лишь на выходных, 21 и 22 октября. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +14 — +16 градусов.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростове-на-Дону.