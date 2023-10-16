Заморозки до -5 градусов ожидаются в Ростовской области в течение неделе

После непродолжительного бабьего лета в Ростовскую область постепенно вернется похолодание. Сегодня температура воздуха еще останется на отметке в +20 — +24 градуса. Однако уже с завтрашнего дня столбики термометров опустятся до +9 — +14 градусов днем и +2 — +7 градусов ночью. На севере региона ожидаются заморозки до -3 градусов.