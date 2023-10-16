Жительница Новочеркасска добровольно ушла на фронт

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Связист из Ростовской области находилась в зоне спецоперации и получила тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи. Говорится, что за ее жизнь боролись врачи полевого госпиталя и Военно-медицинской академии.
На данный момент пациентке провели несколько операций, сейчас она проходит период восстановления. В дальнейшем свою жизнь она хочет связать с армией.
«Она получила новую военную специальность, теперь в ее планах работать в кадровой службе ЮВО», — говорится в публикации.
Ранее участникам СВО доставили партию экипировки и фрукты из Ростовской области.