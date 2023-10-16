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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

Стали известны подробности ранения жительницы Новочеркасска в зоне СВО

Жительница Новочеркасска добровольно ушла на фронт

16 октября 2023, 06:44
Фото: mil.ru
Стали известны подробности ранения жительницы Новочеркасска в зоне СВО
Лейтенант Алесья Данодина из Новочеркасска стала участницей спецоперации и получила ранение, сообщили в Заксобрании региона.

Связист из Ростовской области находилась в зоне спецоперации и получила тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи. Говорится, что за ее жизнь боролись врачи полевого госпиталя и Военно-медицинской академии.

На данный момент пациентке провели несколько операций, сейчас она проходит период восстановления. В дальнейшем свою жизнь она хочет связать с армией.

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На данный момент пациентке провели несколько операций, сейчас она проходит период восстановления.На данный момент пациентке провели несколько операций, сейчас она проходит период восстановления.
На данный момент пациентке провели несколько операций, сейчас она проходит период восстановления.
Фото: zsro.ru

«Она получила новую военную специальность, теперь в ее планах работать в кадровой службе ЮВО», — говорится в публикации.

Ранее участникам СВО доставили партию экипировки и фрукты из Ростовской области.

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