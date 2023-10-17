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«Активно собираем подписи»: ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта

«Активно собираем подписи»: ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта

17 октября 2023, 16:40
Фото: 1MI
«Активно собираем подписи»: ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта

Ростовчане начали сбор подписей против вырубки рощи рядом со старым аэропортом

В Ростове жители начали сбор подписей, чтобы предотвратить вырубку деревьев у старого аэропорта под застройку, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на читателей рассказал, что жители Первомайского района Ростова начали сбор подписей, чтобы не допустить вырубки многолетних берез, голубых елей и каштанов рядом со старым аэропортом. Этот участок городского леса площадью 900 «квадратов» расположен у перекрестка улицы Зеленой и проспекта Шолохова. Сейчас территорию обнесли синим забором, а рабочие заявили, что в ближайшее время деревья попадут под снос.

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Инициативная группа местных жителей начала выяснять, кто стал инициатором работ, и выяснили, что участок городского леса попал в частную собственность еще в 2015 году.

«Нас это невероятно возмутило. У всех был большой вопрос, а каким образом этот застраиваемый участок был выведен из городских лесов?», — цитирует местную жительницу Марию издание, сама женщина утверждает, что огороженная территория десятки лет служила местом отдыха и парком для семейных прогулок ростовчан.

Женщина рассказала, что якобы уже с 2015 года у земли несколько раз менялись собственники, и последний владелец получил участок с голубыми елями недавно. Кроме того, изменился и статус земельного участка на улице Зеленой, 2А — теперь здесь можно строить жилье, магазины, гаражи и подсобные сооружения.

Потенциальное место застройки и вырубки рощи, улица Зеленая, 2АПотенциальное место застройки и вырубки рощи, улица Зеленая, 2А
Потенциальное место застройки и вырубки рощи, улица Зеленая, 2А
Фото: Яндекс Карты

Сейчас жители собирают подписи для коллективного заявления в прокуратуру и администрацию Ростова.

«Дело в том, что деревья на данном участке высаживались ещё в 70-х годах работниками лесного хозяйства! Были выбраны для посадки именно голубые ели как декоративные многолетние растения!» — пожаловалась местная жительница, а в издании добавили, что всего два года назад ученики школы №54 высадили на участке дубы и черемухи, за которыми ухаживают местные жители. Все эти деревья, по предварительной информации, тоже попадут под снос.

Обращаем внимание, данные пока не получили официального подтверждения, информация уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростовской области с начала года на восстановление лесов потратили более 116 миллионов рублей.

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