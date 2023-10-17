«Активно собираем подписи»: ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта

«Дело в том, что деревья на данном участке высаживались ещё в 70-х годах работниками лесного хозяйства! Были выбраны для посадки именно голубые ели как декоративные многолетние растения!» — пожаловалась местная жительница, а в издании добавили, что всего два года назад ученики школы №54 высадили на участке дубы и черемухи, за которыми ухаживают местные жители. Все эти деревья, по предварительной информации, тоже попадут под снос.