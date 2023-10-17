«Активно собираем подписи»: ростовчан возмутила вырубка рощи у старого аэропорта

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Портал 1Rnd со ссылкой на читателей рассказал, что жители Первомайского района Ростова начали сбор подписей, чтобы не допустить вырубки многолетних берез, голубых елей и каштанов рядом со старым аэропортом. Этот участок городского леса площадью 900 «квадратов» расположен у перекрестка улицы Зеленой и проспекта Шолохова. Сейчас территорию обнесли синим забором, а рабочие заявили, что в ближайшее время деревья попадут под снос.
Инициативная группа местных жителей начала выяснять, кто стал инициатором работ, и выяснили, что участок городского леса попал в частную собственность еще в 2015 году.
«Нас это невероятно возмутило. У всех был большой вопрос, а каким образом этот застраиваемый участок был выведен из городских лесов?», — цитирует местную жительницу Марию издание, сама женщина утверждает, что огороженная территория десятки лет служила местом отдыха и парком для семейных прогулок ростовчан.
Женщина рассказала, что якобы уже с 2015 года у земли несколько раз менялись собственники, и последний владелец получил участок с голубыми елями недавно. Кроме того, изменился и статус земельного участка на улице Зеленой, 2А — теперь здесь можно строить жилье, магазины, гаражи и подсобные сооружения.
Сейчас жители собирают подписи для коллективного заявления в прокуратуру и администрацию Ростова.
«Дело в том, что деревья на данном участке высаживались ещё в 70-х годах работниками лесного хозяйства! Были выбраны для посадки именно голубые ели как декоративные многолетние растения!» — пожаловалась местная жительница, а в издании добавили, что всего два года назад ученики школы №54 высадили на участке дубы и черемухи, за которыми ухаживают местные жители. Все эти деревья, по предварительной информации, тоже попадут под снос.
Обращаем внимание, данные пока не получили официального подтверждения, информация уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростовской области с начала года на восстановление лесов потратили более 116 миллионов рублей.